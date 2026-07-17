Απόδραση στους Παξούς για τη Ζέτα Δούκα, δείτε εικόνες
Απόδραση στους Παξούς για τη Ζέτα Δούκα, δείτε εικόνες
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους φωτογραφίες και βίντεο
Μία απόδραση στους Παξούς έκανε η Ζέτα Δούκα, δημοσιεύοντας παράλληλα μερικά «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
H ηθοποιός πόζαρε με φόντο τη θάλασσα, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, ενώ φωτογράφισε και τις παραλίες και τα μέρη που επισκέφτηκε.
Πέρα από φωτογραφίες και βίντεο, η Ζέτα Δούκα μοιράστηκε μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram και μερικές σκέψεις της, με αφορμή το ταξίδι της. Όπως έγραψε: «Είναι κι αυτές οι μέρες που νοσταλγείς για τα χρώματα, την ανεμελιά, την ποιότητά τους. Έστω κι αν ήταν ελάχιστες, έστω κι αν πέρασαν τόσο μα τόσο γρήγορα. Είναι χαραγμένες ανεξίτηλα στη γωνιά με τις ομορφότερες αναμνήσεις ζωής. Αυτές που ανήκουν στα δώρα που προσφέρεις στον εαυτό σου. Αυτές που είσαι αποκλειστικά με σένα και σε φροντίζεις μακριά από όλους και όλα».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
H ηθοποιός πόζαρε με φόντο τη θάλασσα, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, ενώ φωτογράφισε και τις παραλίες και τα μέρη που επισκέφτηκε.
Πέρα από φωτογραφίες και βίντεο, η Ζέτα Δούκα μοιράστηκε μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram και μερικές σκέψεις της, με αφορμή το ταξίδι της. Όπως έγραψε: «Είναι κι αυτές οι μέρες που νοσταλγείς για τα χρώματα, την ανεμελιά, την ποιότητά τους. Έστω κι αν ήταν ελάχιστες, έστω κι αν πέρασαν τόσο μα τόσο γρήγορα. Είναι χαραγμένες ανεξίτηλα στη γωνιά με τις ομορφότερες αναμνήσεις ζωής. Αυτές που ανήκουν στα δώρα που προσφέρεις στον εαυτό σου. Αυτές που είσαι αποκλειστικά με σένα και σε φροντίζεις μακριά από όλους και όλα».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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