Κούλλης Νικολάου στη σύζυγό του: Το πιο μεγάλο θέλω της ζωής μου ήσουν πάντα εσύ
Κούλλης Νικολάου στη σύζυγό του: Το πιο μεγάλο θέλω της ζωής μου ήσουν πάντα εσύ
Ο ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση για τα 21 χρόνια γάμου με τη γυναίκα του
Είκοσι ένα χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν ο Κούλλης Νικολάου και η σύζυγός του, Κλαίρη. Ο ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στα social media για να ευχηθεί και δημόσια στη γυναίκα του για την ξεχωριστή μέρα.
Ο Κούλης Νικολάου θυμήθηκε τη μέρα του γάμου τους ως την πιο όμορφη στιγμή της ζωής του. Παράλληλα, δήλωσε πως ο έρωτάς του για εκείνη δυναμώνει καθημερινά και η το είναι δίπλα της ήταν πάντα η μεγαλύτερη επιθυμία του.
Αφού δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο στο Instagram, ο ηθοποιός έγραψε: «Δεκαεπτά Ιουλίου 2005 μας πάντρεψε ο πάτερ Παρασκευάς! Ήταν μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου. Ακολούθησαν τα πιο μαγικά. Η γέννηση του Νεκτάριου και η γέννηση της Ελένης μας. Από τότε μέχρι σήμερα σε ερωτεύομαι κάθε μέρα και πιο πολύ. Αυτός είμαι εγώ πιστός στα συναισθήματα και στα θέλω μου. Και το πιο μεγάλο θέλω της ζωής μου ήσουν πάντα εσύ».
Η ανάρτηση του Κούλη Νικολάου
Ο Κούλης Νικολάου θυμήθηκε τη μέρα του γάμου τους ως την πιο όμορφη στιγμή της ζωής του. Παράλληλα, δήλωσε πως ο έρωτάς του για εκείνη δυναμώνει καθημερινά και η το είναι δίπλα της ήταν πάντα η μεγαλύτερη επιθυμία του.
Αφού δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο στο Instagram, ο ηθοποιός έγραψε: «Δεκαεπτά Ιουλίου 2005 μας πάντρεψε ο πάτερ Παρασκευάς! Ήταν μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου. Ακολούθησαν τα πιο μαγικά. Η γέννηση του Νεκτάριου και η γέννηση της Ελένης μας. Από τότε μέχρι σήμερα σε ερωτεύομαι κάθε μέρα και πιο πολύ. Αυτός είμαι εγώ πιστός στα συναισθήματα και στα θέλω μου. Και το πιο μεγάλο θέλω της ζωής μου ήσουν πάντα εσύ».
Η ανάρτηση του Κούλη Νικολάου
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