Η τρυφερή ανάρτηση της Λίντσεϊ Λόχαν για τα γενέθλια του γιου της: Σε αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν ποτέ να εκφράσουν οι λέξεις
Η τρυφερή ανάρτηση της Λίντσεϊ Λόχαν για τα γενέθλια του γιου της: Σε αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν ποτέ να εκφράσουν οι λέξεις
Έκανες τον κόσμο μας πιο φωτεινό από τη στιγμή που ήρθες, πρόσθεσε για τον 3χρονο Λουάι
Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε η Λίντσεϊ Λόχαν για τα γενέθλια του γιου της, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για εκείνον.
Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία όπου κρατά στην αγκαλιά της τον τριών ετών Λουάι και εκείνος φιλά στο μάγουλο τον πατέρα του Μπάντερ Σάμας και δήλωσε πως από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή τους την έκανε πιο φωτεινή. Παράλληλα εξέφρασε την περηφάνεια της και του ευχήθηκε για το μέλλον του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λίντσεϊ Λόχαν σημείωσε αναλυτικά: «Χαρούμενα 3α γενέθλια στο πιο μεγάλο δώρο της ζωής μας, τον υπέροχο Λουάι μας. Έκανες τον κόσμο μας πιο φωτεινό από τη στιγμή που ήρθες, και κάθε μέρα από τότε είναι γεμάτη με περισσότερη αγάπη, γέλιο, νόημα και ευγνωμοσύνη απ’ ό,τι φανταζόμασταν ποτέ. Το να σε βλέπουμε να μεγαλώνεις και να γίνεσαι αυτό το καλοσυνάτο, περίεργο και χαρούμενο παιδάκι είναι το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μας. Είμαστε τόσο περήφανοι που είμαστε οι γονείς σου. Ευχόμαστε να μείνεις πάντα πιστός στη όμορφη καρδιά σου, να ονειρεύεσαι, να είσαι γενναίος, να είσαι καλός και να μην χάσεις ποτέ την αίσθηση του θαυμασμού. Μακάρι αυτή η νέα χρονιά να σου φέρει αμέτρητες περιπέτειες, χαρά και αγάπη. Θα είσαι πάντα η μεγαλύτερη ευλογία μας και η καρδιά της οικογένειάς μας. Σε αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν ποτέ να εκφράσουν οι λέξεις. Χρόνια πολλά, γλυκό μας αγόρι».
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Λίγες ημέρες πριν, η ηθοποιός γιόρτασε τα δικά της γενέθλια. Η Λίντσεϊ Λόχαν έκλεισε τα 40 και δήλωσε στο People: «Δεν το νιώθω εσωτερικά, οπότε αυτό είναι υπέροχο. Είμαι ενθουσιασμένη. Η ζωή μου είναι υπέροχη, είμαι πολύ ευγνώμων και είμαι απλώς πολύ ευτυχισμένη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία όπου κρατά στην αγκαλιά της τον τριών ετών Λουάι και εκείνος φιλά στο μάγουλο τον πατέρα του Μπάντερ Σάμας και δήλωσε πως από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή τους την έκανε πιο φωτεινή. Παράλληλα εξέφρασε την περηφάνεια της και του ευχήθηκε για το μέλλον του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λίντσεϊ Λόχαν σημείωσε αναλυτικά: «Χαρούμενα 3α γενέθλια στο πιο μεγάλο δώρο της ζωής μας, τον υπέροχο Λουάι μας. Έκανες τον κόσμο μας πιο φωτεινό από τη στιγμή που ήρθες, και κάθε μέρα από τότε είναι γεμάτη με περισσότερη αγάπη, γέλιο, νόημα και ευγνωμοσύνη απ’ ό,τι φανταζόμασταν ποτέ. Το να σε βλέπουμε να μεγαλώνεις και να γίνεσαι αυτό το καλοσυνάτο, περίεργο και χαρούμενο παιδάκι είναι το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μας. Είμαστε τόσο περήφανοι που είμαστε οι γονείς σου. Ευχόμαστε να μείνεις πάντα πιστός στη όμορφη καρδιά σου, να ονειρεύεσαι, να είσαι γενναίος, να είσαι καλός και να μην χάσεις ποτέ την αίσθηση του θαυμασμού. Μακάρι αυτή η νέα χρονιά να σου φέρει αμέτρητες περιπέτειες, χαρά και αγάπη. Θα είσαι πάντα η μεγαλύτερη ευλογία μας και η καρδιά της οικογένειάς μας. Σε αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν ποτέ να εκφράσουν οι λέξεις. Χρόνια πολλά, γλυκό μας αγόρι».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγες ημέρες πριν, η ηθοποιός γιόρτασε τα δικά της γενέθλια. Η Λίντσεϊ Λόχαν έκλεισε τα 40 και δήλωσε στο People: «Δεν το νιώθω εσωτερικά, οπότε αυτό είναι υπέροχο. Είμαι ενθουσιασμένη. Η ζωή μου είναι υπέροχη, είμαι πολύ ευγνώμων και είμαι απλώς πολύ ευτυχισμένη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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