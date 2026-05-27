Χάρης Χριστόπουλος για τη σύζυγό του: Η Ανίτα δεν με θαυμάζει πια, έχει δέσει τον γάιδαρό της
Κάναμε τα τρία παιδιά, σου λέει «εδώ είναι αυτός, δεν φεύγει», πρόσθεσε ο φωτογράφος
Πως δεν τον θαυμάζει πια η σύζυγός του Ανίτα Μπραντ υποστηρίζει ο Χάρης Χριστόπουλος, επισημαίνοντας πως αισθάνεται ότι έχει δέσει τον γάιδαρό της.
Ο φωτογράφος μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 27 Μαΐου και δήλωσε πως από τη στιγμή που έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, η σύζυγός του δεν πιστεύει ότι θα φύγει ποτέ από το πλευρό τους.
Ο Χάρης Χριστόπουλος είπε συγκεκριμένα με μία δόση χιούμορ: «Εγώ θαυμάζω την Ανίτα, όχι εκείνη εμένα. Τώρα, εντάξει, κάναμε τα τρία παιδιά, σου λέει "εδώ είναι αυτός, δεν φεύγει, είναι ερωτευμένος με τα παιδιά". Έχει δέσει τον γάιδαρο της, που λένε».
Στη συνέχεια ρωτήθηκαν ως ζευγάρι αν έχουν ψάξει ο ένας το κινητό του άλλου, με τον ίδιο να απαντά: «Τα κινητά μας είναι ελεύθερα. Το δικό μου τουλάχιστον, αν και το δικό της δεν το κοιτάω ποτέ».
Η Ανίτα Μπραντ με τη σειρά της είπε: «Δεν θυμάμαι, όχι. Μπορεί να έχω κάνει ένα έτσι πάνω στην οθόνη, κάποια στιγμή, όμως δεν το ψάχνω. Έχουμε τους κωδικούς μας έτσι κι αλλιώς, ξέρει ο ένας τον κωδικό του άλλου».
Ο Χάρης Χριστόπουλος και η Ανίτα Μπραντ παντρεύτηκαν πριν από περίπου οχτώ χρόνια και έχουν αποκτήσει τρεις γιους. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στο Νησί του Σικελιανού, απέναντι από τη Λευκάδα. «Ήταν κλειστός ο γάμος, ήμασταν 6-7 άτομα. Ήταν δική μου ιδέα, τα είχα προετοιμάσει βέβαια λίγο με την Άννα και είπα μια ψυχή που είναι να βγει… Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μετά το μυστήριο βάλαμε όλοι μαγιό, κάναμε μπάνιο και ξαπλώσαμε στα αρμυρίκια. Νιώθω ξαφνικά μια γαλήνη, είναι σπουδαίο πράγμα ο γάμος», είχε πει ο Χάρης Χριστόπουλος σε συνέντευξή του στο Happy Day.
