ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Σιλβέστερ Σταλόνε για την αυτοβιογραφία του: Είναι μια ιστορία επιβίωσης και επιμονής, όχι απλώς επιτυχίας
GALA
Σιλβέστερ Σταλόνε Απομνημονεύματα Αυτοβιογραφία

Σιλβέστερ Σταλόνε για την αυτοβιογραφία του: Είναι μια ιστορία επιβίωσης και επιμονής, όχι απλώς επιτυχίας

Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σας, είπε ο 80χρονος ηθοποιός στους θαυμαστές του, κρατώντας ένα αντίτυπο στα χέρια του

Σιλβέστερ Σταλόνε για την αυτοβιογραφία του: Είναι μια ιστορία επιβίωσης και επιμονής, όχι απλώς επιτυχίας
5 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του στα χέρια του, ο Σιλβέστερ Σταλόνε δήλωσε ενθουσιασμένος που επιτέλους μπορεί να μοιραστεί με τους θαυμαστές του όσα έζησε.

Ο 80χρονος ηθοποιός εξήγησε πως στις σελίδες του «The Steps» ξεδιπλώνεται μια ιστορία επιβίωσης, επιμονής και επιτυχίας. Αφηγούμενος την πορεία του, θέλει να στείλει το μήνυμα, όπως είπε μέσα ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, πως δεν πρέπει να εγκαταλείπει κανείς τον εαυτό του.

Απευθυνόμενος στους θαυμαστές του, ο Σιλβέστερ Σταλόνε είπε στους θαυμαστές του: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το έκανα και όμως, να που συνέβη. Έγραψα τα απομνημονεύματά μου. Το γεγονός ότι έκλεισα τα 80 με έκανε να κοιτάξω πίσω στη διαδρομή που με έφερε μέχρι εδώ. Στις δυσκολίες, στις αποτυχίες, στους ανθρώπους που πίστεψαν σε εμένα και στα χρόνια πριν από το ''Rocky'', τα οποία διαμόρφωσαν την υπόλοιπη ζωή μου».

Για τον ίδιο, η ιστορία της ζωής του είναι κάτι παραπάνω από μία ιστορία επιτυχίας. «Δεν είναι απλώς μια ιστορία επιτυχίας. Είναι μια ιστορία επιβίωσης και επιμονής, για το πώς δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σας. Το ''The Steps'' είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία. Ελπίζω να το απολαύσετε. Συνεχίστε να παλεύετε», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε

5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης