Σιλβέστερ Σταλόνε για την αυτοβιογραφία του: Είναι μια ιστορία επιβίωσης και επιμονής, όχι απλώς επιτυχίας
Σιλβέστερ Σταλόνε για την αυτοβιογραφία του: Είναι μια ιστορία επιβίωσης και επιμονής, όχι απλώς επιτυχίας
Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σας, είπε ο 80χρονος ηθοποιός στους θαυμαστές του, κρατώντας ένα αντίτυπο στα χέρια του
Με ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του στα χέρια του, ο Σιλβέστερ Σταλόνε δήλωσε ενθουσιασμένος που επιτέλους μπορεί να μοιραστεί με τους θαυμαστές του όσα έζησε.
Ο 80χρονος ηθοποιός εξήγησε πως στις σελίδες του «The Steps» ξεδιπλώνεται μια ιστορία επιβίωσης, επιμονής και επιτυχίας. Αφηγούμενος την πορεία του, θέλει να στείλει το μήνυμα, όπως είπε μέσα ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, πως δεν πρέπει να εγκαταλείπει κανείς τον εαυτό του.
Απευθυνόμενος στους θαυμαστές του, ο Σιλβέστερ Σταλόνε είπε στους θαυμαστές του: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το έκανα και όμως, να που συνέβη. Έγραψα τα απομνημονεύματά μου. Το γεγονός ότι έκλεισα τα 80 με έκανε να κοιτάξω πίσω στη διαδρομή που με έφερε μέχρι εδώ. Στις δυσκολίες, στις αποτυχίες, στους ανθρώπους που πίστεψαν σε εμένα και στα χρόνια πριν από το ''Rocky'', τα οποία διαμόρφωσαν την υπόλοιπη ζωή μου».
Για τον ίδιο, η ιστορία της ζωής του είναι κάτι παραπάνω από μία ιστορία επιτυχίας. «Δεν είναι απλώς μια ιστορία επιτυχίας. Είναι μια ιστορία επιβίωσης και επιμονής, για το πώς δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σας. Το ''The Steps'' είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία. Ελπίζω να το απολαύσετε. Συνεχίστε να παλεύετε», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε
Ο 80χρονος ηθοποιός εξήγησε πως στις σελίδες του «The Steps» ξεδιπλώνεται μια ιστορία επιβίωσης, επιμονής και επιτυχίας. Αφηγούμενος την πορεία του, θέλει να στείλει το μήνυμα, όπως είπε μέσα ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, πως δεν πρέπει να εγκαταλείπει κανείς τον εαυτό του.
Απευθυνόμενος στους θαυμαστές του, ο Σιλβέστερ Σταλόνε είπε στους θαυμαστές του: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το έκανα και όμως, να που συνέβη. Έγραψα τα απομνημονεύματά μου. Το γεγονός ότι έκλεισα τα 80 με έκανε να κοιτάξω πίσω στη διαδρομή που με έφερε μέχρι εδώ. Στις δυσκολίες, στις αποτυχίες, στους ανθρώπους που πίστεψαν σε εμένα και στα χρόνια πριν από το ''Rocky'', τα οποία διαμόρφωσαν την υπόλοιπη ζωή μου».
Για τον ίδιο, η ιστορία της ζωής του είναι κάτι παραπάνω από μία ιστορία επιτυχίας. «Δεν είναι απλώς μια ιστορία επιτυχίας. Είναι μια ιστορία επιβίωσης και επιμονής, για το πώς δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σας. Το ''The Steps'' είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία. Ελπίζω να το απολαύσετε. Συνεχίστε να παλεύετε», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε
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