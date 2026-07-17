Η Μέγκαν Φοξ φωτογραφήθηκε με φωτοστέφανο, τυλιγμένη με διάφανο πέπλο και φορώντας εσώρουχα
Η Μέγκαν Φοξ φωτογραφήθηκε με φωτοστέφανο, τυλιγμένη με διάφανο πέπλο και φορώντας εσώρουχα
«Οι άντρες θέλουν να πιστεύουμε ότι η ανυπακοή ήταν το σφάλμα της Εύας, ενώ ήταν η ύψιστη αρετή της», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός
Με φωτοστέφανο, τυλιγμένη με διάφανο πέπλο και φορώντας εσώρουχα φωτογραφήθηκε η Μέγκαν Φοξ.
Η ηθοποιός, η οποία επανήλθε στο Instagram τον Μάρτιο μετά από έναν χρόνο αποχής από τα social media, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μία σειρά εικόνων με γκόθικ αισθητική, με ένα μαύρο ύφασμα ριγμένο πάνω της και γύρω από το στήθος της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μέγκαν Φοξ έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι άντρες θέλουν να πιστεύουμε ότι η ανυπακοή ήταν το σφάλμα της Εύας, ενώ ήταν η ύψιστη αρετή της».
Δείτε τις φωτογραφίες
Από την επιστροφή της στα social media η Φοξ έχει υιοθετήσει μια πιο τολμηρή εικόνα, ανεβάζοντας συχνά φωτογραφίες την ίδια αισθητική. Οι εμφανίσεις της περιλαμβάνουν αποκαλυπτικά σύνολα, με κορσέδες, εσώρουχα και έντονα αξεσουάρ.
Η ηθοποιός, η οποία επανήλθε στο Instagram τον Μάρτιο μετά από έναν χρόνο αποχής από τα social media, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μία σειρά εικόνων με γκόθικ αισθητική, με ένα μαύρο ύφασμα ριγμένο πάνω της και γύρω από το στήθος της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μέγκαν Φοξ έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι άντρες θέλουν να πιστεύουμε ότι η ανυπακοή ήταν το σφάλμα της Εύας, ενώ ήταν η ύψιστη αρετή της».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Από την επιστροφή της στα social media η Φοξ έχει υιοθετήσει μια πιο τολμηρή εικόνα, ανεβάζοντας συχνά φωτογραφίες την ίδια αισθητική. Οι εμφανίσεις της περιλαμβάνουν αποκαλυπτικά σύνολα, με κορσέδες, εσώρουχα και έντονα αξεσουάρ.
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