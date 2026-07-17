Η Αλεξάνδρα Νίκα αγκαλιά με τα παιδιά της και το φιλί στον γιο της, δείτε φωτογραφία
Η Αλεξάνδρα Νίκα αγκαλιά με τα παιδιά της και το φιλί στον γιο της, δείτε φωτογραφία
«Ευτυχία», έγραψε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού
Αγκαλιά με τα παιδιά της φωτογραφήθηκε η Αλεξάνδρα Νίκα, δίνοντας παράλληλα ένα φιλί στον γιο της.
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε το τρυφερό στιγμιότυπο στα stories της στο Instagram την Παρασκευή 17 Ιουλίου και δήλωσε πως η στιγμή αυτή αποτυπώνει πόσο ευγνώμων είναι, με την ίδια να σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση: «Ευτυχία».
Δείτε τη φωτογραφία
Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024, ενώ η κόρη τους, την οποία έχουν αποκαλύψει πως θα ονομάσουν Μιράντα, γεννήθηκε τον περασμένο Ιούνιο.
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε το τρυφερό στιγμιότυπο στα stories της στο Instagram την Παρασκευή 17 Ιουλίου και δήλωσε πως η στιγμή αυτή αποτυπώνει πόσο ευγνώμων είναι, με την ίδια να σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση: «Ευτυχία».
Δείτε τη φωτογραφία
Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024, ενώ η κόρη τους, την οποία έχουν αποκαλύψει πως θα ονομάσουν Μιράντα, γεννήθηκε τον περασμένο Ιούνιο.
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