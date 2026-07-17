Η Ρόζι Ο' Ντόνελ υποστηρίζει ότι η Μισέλ Τράχτενμπεργκ πάλευε με εθισμούς στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά
Η Ρόζι Ο' Ντόνελ υποστηρίζει ότι η Μισέλ Τράχτενμπεργκ πάλευε με εθισμούς στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά
Προσπάθησα να τη βοηθήσω όσο περισσότερο μπορούσα, αλλά προς το τέλος δεν μπορούσε κανείς να την πλησιάσει, είπε η ηθοποιός για τη συμπρωταγωνίστρια της στην κωμωδία «Harriet the Spy»
Προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, υποστήριξε η Ρόζι Ο’Ντόνελ, ότι αντιμετώπιζε η Μισέλ Τράχτενμπεργκ. Η ηθοποιός πέθανε στα 39 της χρόνια τον Φεβρουάριο του 2025, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε επιπλόκες από διαβήτη.
Η Τράχτενμπεργκ, γνωστή από τη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», είχε βρεθεί νεκρή στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη, κοντά στο Κολόμπους Σερκλ, από τη μητέρα της. Είχε επίσης δημοσιευτεί ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση ήπατος, έπειτα από προβλήματα που συνδέονταν με το αλκοόλ, και ότι «ενδέχεται να παρουσίαζε επιπλοκές». Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε επιπλοκές από σακχαρώδη διαβήτη.
Η 64χρονη Ο’Ντόνελ, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με την Τράχτενμπεργκ στην κωμωδία «Harriet the Spy» του 1996, χαρακτήρισε τον θάνατό της «τραγωδία», υποστηρίζοντας ότι στις τελευταίες συνομιλίες τους η ηθοποιός βρισκόταν «σε πολύ άσχημη κατάσταση».
«Ήταν μια τραγωδία. Ήταν ένα πραγματικά ιδιοφυές παιδί, που μπορούσε να απομνημονεύσει τα πάντα και να μαθαίνει αμέσως τα λόγια της. Μπορούσες να αυτοσχεδιάσεις μαζί της και ήταν απόλυτα παρούσα και συγκεντρωμένη», δήλωσε στο Variety. «Ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της, Λάνα, και με την αδελφή της, η οποία είναι μπαλαρίνα», πρόσθεσε.
Η Ο’Ντόνελ ισχυρίστηκε ότι η Τράχτενμπεργκ «μπλέχτηκε με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ», προτού οι δυο τους χάσουν την επαφή. Προσπάθησαν να επανασυνδεθούν τα τελευταία χρόνια της ζωής της ηθοποιού, όμως, όπως υποστήριξε η Ο’Ντόνελ, εκείνη δεν εμφανιζόταν ποτέ στις προγραμματισμένες συναντήσεις τους.
«Τα τελευταία χρόνια, όταν βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, με καλούσε και μιλούσαμε. Τηλεφώνησα επίσης στη μητέρα της για να μάθω τι συνέβαινε και εκείνη μου εξήγησε τι γινόταν και για πόσο καιρό», υποστήριξε. «Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε τρεις ή τέσσερις φορές και απλώς δεν εμφανίστηκε ποτέ. Κάποιες φορές σε εστιατόρια και άλλες στο σπίτι μου, όπου είχαμε βάλει κάποιον να ετοιμάσει ολόκληρο γεύμα. Της τηλεφωνούσα και της έλεγα: “Γλυκιά μου, έρχεσαι;” και εκείνη απαντούσε: “Ήταν σήμερα;”. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση», ανέφερε στη συνέχεια.
Η Ο' Ντόνελ Δεν πίστευα ότι θα πέθαινε. Στους περισσότερους ανθρώπους που υποφέρουν από εθισμό, τα αγαπημένα τους πρόσωπα πιστεύουν ότι θα το ξεπεράσουν. Όμως μπορείς να πεθάνεις εξαιτίας της εξάρτησης από τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ και αυτό συμβαίνει τόσο συχνά, ώστε πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα».
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως θα ήθελε να την είχε βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Εκείνη ομως δεν της το επέτρεπε. «Μακάρι να μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα. Προσπάθησα να τη βοηθήσω όσο περισσότερο μπορούσα, αλλά προς το τέλος δεν μπορούσε κανείς να την πλησιάσει και αυτό ήταν τραγικό».
Αναφερόμενη στην εμπειρία της δικής της οικογένειας με την κατάχρηση ουσιών, η Ο’Ντόνελ σημείωσε: «Είναι φρικτό και ο εθισμός έχει πλήξει και τη δική μου οικογένεια. Έχω μία κόρη που είναι εξαρτημένη. Είναι νηφάλια εδώ και ενάμιση χρόνο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυστυχώς στη φυλακή, όμως γεννήθηκε εξαρτημένη από ναρκωτικά και ουσιαστικά δεν είχε ποτέ μια πραγματικά δίκαιη ευκαιρία. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και υπάρχουν εκατομμύρια οικογένειες στην Αμερική που περνούν το ίδιο».
Η 64χρονη Ο’Ντόνελ υποδύθηκε την νταντά και έμπιστη φίλη της πανέξυπνης μικρής ντετέκτιβ που ενσάρκωνε η Τράχτενμπεργκ στην ταινία «Harriet the Spy», η οποία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1996 και αποτέλεσε τον πρώτο σημαντικό κινηματογραφικό ρόλο της νεαρής ηθοποιού.
Μέχρι τότε, η Τράχτενμπεργκ ήταν γνωστή κυρίως από τη συμμετοχή της στις τηλεοπτικές σειρές «The Adventures of Pete & Pete» και «All My Children». Μετά το «Harriet the Spy», ανέλαβε σημαντικούς ρόλους στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», όπου υποδύθηκε τη μικρότερη αδελφή Ντον Σάμερς, και στο «Gossip Girl», ως η απρόβλεπτη και ανατρεπτική Τζορτζίνα Σπαρκς.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Η Τράχτενμπεργκ, γνωστή από τη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», είχε βρεθεί νεκρή στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη, κοντά στο Κολόμπους Σερκλ, από τη μητέρα της. Είχε επίσης δημοσιευτεί ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση ήπατος, έπειτα από προβλήματα που συνδέονταν με το αλκοόλ, και ότι «ενδέχεται να παρουσίαζε επιπλοκές». Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε επιπλοκές από σακχαρώδη διαβήτη.
Η 64χρονη Ο’Ντόνελ, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με την Τράχτενμπεργκ στην κωμωδία «Harriet the Spy» του 1996, χαρακτήρισε τον θάνατό της «τραγωδία», υποστηρίζοντας ότι στις τελευταίες συνομιλίες τους η ηθοποιός βρισκόταν «σε πολύ άσχημη κατάσταση».
«Ήταν μια τραγωδία. Ήταν ένα πραγματικά ιδιοφυές παιδί, που μπορούσε να απομνημονεύσει τα πάντα και να μαθαίνει αμέσως τα λόγια της. Μπορούσες να αυτοσχεδιάσεις μαζί της και ήταν απόλυτα παρούσα και συγκεντρωμένη», δήλωσε στο Variety. «Ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της, Λάνα, και με την αδελφή της, η οποία είναι μπαλαρίνα», πρόσθεσε.
Rosie O'Donnell has claimed Michelle Trachtenberg was battling drug and alcohol addiction before her shock death. 🔗 https://t.co/jOUGbNMcjW pic.twitter.com/Fg5iLxDQPw— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 17, 2026
«Τα τελευταία χρόνια, όταν βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, με καλούσε και μιλούσαμε. Τηλεφώνησα επίσης στη μητέρα της για να μάθω τι συνέβαινε και εκείνη μου εξήγησε τι γινόταν και για πόσο καιρό», υποστήριξε. «Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε τρεις ή τέσσερις φορές και απλώς δεν εμφανίστηκε ποτέ. Κάποιες φορές σε εστιατόρια και άλλες στο σπίτι μου, όπου είχαμε βάλει κάποιον να ετοιμάσει ολόκληρο γεύμα. Της τηλεφωνούσα και της έλεγα: “Γλυκιά μου, έρχεσαι;” και εκείνη απαντούσε: “Ήταν σήμερα;”. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση», ανέφερε στη συνέχεια.
Η Ο' Ντόνελ Δεν πίστευα ότι θα πέθαινε. Στους περισσότερους ανθρώπους που υποφέρουν από εθισμό, τα αγαπημένα τους πρόσωπα πιστεύουν ότι θα το ξεπεράσουν. Όμως μπορείς να πεθάνεις εξαιτίας της εξάρτησης από τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ και αυτό συμβαίνει τόσο συχνά, ώστε πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα».
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως θα ήθελε να την είχε βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Εκείνη ομως δεν της το επέτρεπε. «Μακάρι να μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα. Προσπάθησα να τη βοηθήσω όσο περισσότερο μπορούσα, αλλά προς το τέλος δεν μπορούσε κανείς να την πλησιάσει και αυτό ήταν τραγικό».
Αναφερόμενη στην εμπειρία της δικής της οικογένειας με την κατάχρηση ουσιών, η Ο’Ντόνελ σημείωσε: «Είναι φρικτό και ο εθισμός έχει πλήξει και τη δική μου οικογένεια. Έχω μία κόρη που είναι εξαρτημένη. Είναι νηφάλια εδώ και ενάμιση χρόνο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυστυχώς στη φυλακή, όμως γεννήθηκε εξαρτημένη από ναρκωτικά και ουσιαστικά δεν είχε ποτέ μια πραγματικά δίκαιη ευκαιρία. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και υπάρχουν εκατομμύρια οικογένειες στην Αμερική που περνούν το ίδιο».
Η 64χρονη Ο’Ντόνελ υποδύθηκε την νταντά και έμπιστη φίλη της πανέξυπνης μικρής ντετέκτιβ που ενσάρκωνε η Τράχτενμπεργκ στην ταινία «Harriet the Spy», η οποία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1996 και αποτέλεσε τον πρώτο σημαντικό κινηματογραφικό ρόλο της νεαρής ηθοποιού.
Μέχρι τότε, η Τράχτενμπεργκ ήταν γνωστή κυρίως από τη συμμετοχή της στις τηλεοπτικές σειρές «The Adventures of Pete & Pete» και «All My Children». Μετά το «Harriet the Spy», ανέλαβε σημαντικούς ρόλους στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», όπου υποδύθηκε τη μικρότερη αδελφή Ντον Σάμερς, και στο «Gossip Girl», ως η απρόβλεπτη και ανατρεπτική Τζορτζίνα Σπαρκς.
Φωτογραφίες: Shutterstock
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