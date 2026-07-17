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Το εντυπωσιακό σόου της Τζένιφερ Λόπεζ στην τελευταία εκδήλωση της Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Τζένιφερ Λόπεζ Dolce & Gabbana

Το εντυπωσιακό σόου της Τζένιφερ Λόπεζ στην τελευταία εκδήλωση της Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε τις επιτυχίες της με τη συνοδεία των χορευτών της, αλλάζοντας εμφάνιση κάθε φορά

Το εντυπωσιακό σόου της Τζένιφερ Λόπεζ στην τελευταία εκδήλωση της Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
18 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα εντυπωσιακό σόου χάρισε η Τζένιφερ Λόπεζ στους θεατές της τελευταίας εκδήλωσης του οίκου Dolce & Gabbana που πραγματοποιήθηκε στην Ταορμίνα της Ιταλίας.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε πολλές από τις επιτυχίες της, όπως το «Jenny from the Block» και το «Let's Get Loud», ενώ τραγούδησε ακόμη και στα ιταλικά, αλλάζοντας εμφάνιση κάθε φορά, με τους χορευτές της να τη συνοδεύουν.

Σε μία από τις εμφανίσεις της, η Τζένιφερ Λόπεζ βγήκε στη σκηνή φορώντας κάπα και στέμμα στο κεφάλι, ένα μαύρο δαντελένιο κορμάκι με χρυσές αλυσίδες να κρέμονται από αυτό αλλά και από τον λαιμό της, καθώς και ζαρτιέρες. Σε ένα από τα επόμενα look, φόρεσε κίτρινο κορμάκι με πολύχρωμα διαμάντια, ενώ εμφανίστηκε και με λευκό κορμάκι με κίτρινες λεπτομέρειες, δημιουργίες της Dolce & Gabbana. Εξίσου λαμπερή ήταν και με την εμφάνισή της στα κόκκινα, με τριαντάφυλλα στο ίδιο χρώμα να την περιβάλλουν.

Δείτε βίντεο

@gala.fr #jlo #dolceegabbana #taormina #tiktokmusic #jenniferlopez ♬ original sound - @galafr

@gala.fr #jlo #dolceegabbana #taormina #tiktokmusic #jenniferlopez ♬ original sound - @galafr

@extra_tv #JenniferLopez brought the hits and the ✨fashions✨ as she performed to close Dolce & Gabbana’s Alta Moda event. 🇮🇹 (🎥: Instagram/ sabrinaharrison____) @JLO #jlo #dolceandgabbana #fashion #italy ♬ original sound - ExtraTV
Κλείσιμο



Στο προφίλ του οίκου στο Instagram μοιράστηκαν φωτογραφίες από τη βραδιά με όλα τα look της τραγουδίστριας.


Το εντυπωσιακό σόου της Τζένιφερ Λόπεζ στην τελευταία εκδήλωση της Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το εντυπωσιακό σόου της Τζένιφερ Λόπεζ στην τελευταία εκδήλωση της Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το εντυπωσιακό σόου της Τζένιφερ Λόπεζ στην τελευταία εκδήλωση της Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το εντυπωσιακό σόου της Τζένιφερ Λόπεζ στην τελευταία εκδήλωση της Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε με τη σειρά της μία ανάρτηση στο δικό της προφίλ, σημειώνοντας στη λεζάντα πως η εμπειρία αυτή θα της μείνει αξέχαστη: «Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ πολύ τους υπέροχους Ντομένικο και Στέφανο που με κάλεσαν να κλείσω το Alta Moda».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)


Φωτογραφίες: marcopionato
Γεωργία Κοτζιά
18 ΣΧΟΛΙΑ

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