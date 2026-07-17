Μπόνι Τάιλερ: Τον Αύγουστο στην Ουαλία η κηδεία της τραγουδίστριας

Η ερμηνεύτρια του «Total Eclipse of the Heart» έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια στις 9 Ιουλίου





Η οικογένεια της τραγουδίστριας έδωσε λεπτομέρειες στην εφημερίδα South Wales Evening Post σχετικά με το τελευταίο «αντίο». Το φέρετρο της Τάιλερ θα μεταφερθεί στο σπίτι της στην πόλη Μάμπλς της Ουαλίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο κόσμος θα μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής, συγκεντρωμένος κατά μήκος της οδού Νιούτον Ρόουντ 15 λεπτά νωρίτερα.



Η τελετή στη μνήμη της θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, στον καθεδρικό ναό Swansea Minster.







Η Μπόνι Τάιλερ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες. Τον Μάιο είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα, έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στο Φάρο της Πορτογαλίας. Η οικογένεια και η ομάδα της είχαν αναφέρει αργότερα ότι, παρότι είχε βγει από το κώμα, παρέμενε «σε πολύ σοβαρή κατάσταση» στη μονάδα εντατικής θεραπείας.







Ακούστε το «Total Eclipse of the Heart»





Κλείσιμο



Ο Στάινμαν έγραψε επίσης μία ακόμη μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 1980, το «Holding Out for a Hero». Άλλες επιτυχημένες κυκλοφορίες της εκείνη την περίοδο ήταν το «Here She Comes» από το soundtrack της ταινίας «Metropolis» του 1984 και το «If You Were a Woman (And I Was a Man)», σε στίχους του Ντέσμοντ Τσάιλντ και παραγωγή του Στάινμαν.



Το κομμάτι «Bitterblue»





Τον Αύγουστο στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Ουαλία, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μπόνι Τάιλερ . Η Βρετανίδα τραγουδίστρια έφυγε στα 75 της χρόνια μετά από νοσηλεία στην Πορτογαλία. Η Τάιλερ είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο για επείγουσα χειρουργική επέμβαση και εν συνεχεία είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα.Η οικογένεια της τραγουδίστριας έδωσε λεπτομέρειες στην εφημερίδα South Wales Evening Post σχετικά με το τελευταίο «αντίο». Το φέρετρο της Τάιλερ θα μεταφερθεί στο σπίτι της στην πόλη Μάμπλς της Ουαλίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο κόσμος θα μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής, συγκεντρωμένος κατά μήκος της οδού Νιούτον Ρόουντ 15 λεπτά νωρίτερα.Στη συνέχεια, η Τάιλερ θα κάνει μία τελευταία διαδρομή προς τη γενέτειρά της, το Σκέουεν της Ουαλίας, όπου ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «το κορίτσι από το Σκέουεν», σύμφωνα με το Wales Online. Η σορός της θα φτάσει στο χωριό με μία Rolls-Royce, προκειμένου να περάσει από το σπίτι της οικογένειάς της, πριν από μια ιδιωτική τελετή.Η Μπόνι Τάιλερ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες. Τον Μάιο είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα, έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στο Φάρο της Πορτογαλίας. Η οικογένεια και η ομάδα της είχαν αναφέρει αργότερα ότι, παρότι είχε βγει από το κώμα, παρέμενε «σε πολύ σοβαρή κατάσταση» στη μονάδα εντατικής θεραπείας.Η Ουαλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Μπόνι Τάιλερ με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, έγινε ευρέως γνωστή μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της «The World Starts Tonight» το 1977 και των τραγουδιών «Lost in France» και «More Than a Lover». Το single της «It’s a Heartache» από το 1977 έφτασε στην τέταρτη θέση του βρετανικού Singles Chart και στην τρίτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100.Τη δεκαετία του 1980, η Τάιλερ στράφηκε στη ροκ μουσική, συνεργαζόμενη με τον στιχουργό και παραγωγό Τζιμ Στάινμαν. Εκείνος έγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία της, «Total Eclipse of the Heart», το πρώτο single από το άλμπουμ της «Faster Than the Speed of Night» του 1983, το οποίο έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts.Ο Στάινμαν έγραψε επίσης μία ακόμη μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 1980, το «Holding Out for a Hero». Άλλες επιτυχημένες κυκλοφορίες της εκείνη την περίοδο ήταν το «Here She Comes» από το soundtrack της ταινίας «Metropolis» του 1984 και το «If You Were a Woman (And I Was a Man)», σε στίχους του Ντέσμοντ Τσάιλντ και παραγωγή του Στάινμαν.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 σημείωσε επιτυχία στην με τον Ντίτερ Μπόλεν, ο οποίος έγραψε και ήταν παραγωγός της επιτυχίας της «Bitterblue». Το 2003, η Μπόνι Τάιλερ ηχογράφησε ξανά το «Total Eclipse of the Heart» μαζί με την τραγουδίστρια Καρίν Αντόν. Το δίγλωσσο ντουέτο τους, με τίτλο «Si demain... (Turn Around)», βρέθηκε στην κορυφή των γαλλικών charts.



Η καριέρα της Τάιλερ της χάρισε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Grammy και τρεις υποψηφιότητες για Brit Awards, μεταξύ άλλων διακρίσεων. Το 2022 τιμήθηκε με το παράσημο MBE στο πλαίσιο των Τιμητικών Διακρίσεων για τα γενέθλια της βασίλισσας, για την προσφορά της στη μουσική. Τα singles της «Total Eclipse of the Heart» και «It’s a Heartache» έχουν πουλήσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 6 εκατομμύρια αντίτυπα το καθένα και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών.