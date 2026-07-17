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Πέθανε η Μπρέντα Φρίκερ, είχε υποδυθεί τη «γυναίκα με τα περιστέρια» στο Home Alone 2
Πέθανε η Μπρέντα Φρίκερ, είχε υποδυθεί τη «γυναίκα με τα περιστέρια» στο Home Alone 2
Ήταν η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, αποσπώντας το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στη βιογραφική ταινία του 1989 «Το αριστερό μου πόδι»
Την τελευταία της πνοή άφησε η Μπρέντα Φρίκερ, σε ηλικία 81 ετών. Η ηθοποιός είχε χαραχτεί στη μνήμη του κόσμου ως η «γυναίκα με τα περιστέρια» από την ταινία «Home Alone 2» που κυκλοφόρησε το 1992.
Ο ατζέντης της, Φιλ Μπέλφιλντ, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο BBC την Παρασκευή 17 Ιουλίου, αποκαλύπτοντας πως έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, στο Δουβλίνο.
«Δεν θα ξαναδούμε ποτέ κάποια σαν κι εκείνη και ο κόσμος είναι φτωχότερος χωρίς αυτή», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μπέλφιλντ. «Ήταν τιμή μου που τη γνώρισα, την αγάπησα και συνεργάστηκα μαζί της και θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου και στις καρδιές τόσων θαυμαστών του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.
Ποια ήταν η Μπρέντα Φρίκερ
Η Μπρέντα Φρίκερ, γεννημένη στις 17 Φεβρουαρίου 1945, ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιρλανδές ηθοποιούς, με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, χτίζοντας μια σταθερή και ιδιαίτερα σεβαστή πορεία στον χώρο της υποκριτικής.
Το 1990 έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη Ιρλανδή που κέρδισε Όσκαρ, αποσπώντας το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στη βιογραφική ταινία του 1989 «Το αριστερό μου πόδι». Η παρουσία της στον κινηματογράφο υπήρξε έντονη και πολυδιάστατη, με συμμετοχές σε γνωστές ταινίες όπως «The Field» (1990), «Home Alone 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» (1992), «Παντρεύτηκα ένα δολοφόνο με τσεκούρι» (1993), «Angels in the Outfield» (1994), «A Time to Kill» (1996), «Βερόνικα Γκέριν» (2003), «Inside I’m Dancing» (2004) και «Albert Nobbs» (2011).
Το 2008 τιμήθηκε με το βραβείο Maureen O’Hara στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Kerry, το οποίο απονέμεται σε γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει στον χώρο του σινεμά, ενώ το 2020 συμπεριλήφθηκε στη λίστα των The Irish Times με τους σημαντικότερους Ιρλανδούς ηθοποιούς κινηματογράφου, καταλαμβάνοντας την 26η θέση.
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η Φρίκερ υπήρξε παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Μπάρι Ντέιβις από το 1979 έως το 1988, με τον οποίο παρέμεινε στενή φίλη μέχρι τον θάνατό του το 1990.
Ο ατζέντης της, Φιλ Μπέλφιλντ, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο BBC την Παρασκευή 17 Ιουλίου, αποκαλύπτοντας πως έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, στο Δουβλίνο.
«Δεν θα ξαναδούμε ποτέ κάποια σαν κι εκείνη και ο κόσμος είναι φτωχότερος χωρίς αυτή», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μπέλφιλντ. «Ήταν τιμή μου που τη γνώρισα, την αγάπησα και συνεργάστηκα μαζί της και θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου και στις καρδιές τόσων θαυμαστών του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.
Brenda Fricker, 'My Left Foot' Oscar Winner, Dies at 81 https://t.co/HJ5amUwDrz— Variety (@Variety) July 17, 2026
Η Μπρέντα Φρίκερ, γεννημένη στις 17 Φεβρουαρίου 1945, ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιρλανδές ηθοποιούς, με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, χτίζοντας μια σταθερή και ιδιαίτερα σεβαστή πορεία στον χώρο της υποκριτικής.
Το 1990 έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη Ιρλανδή που κέρδισε Όσκαρ, αποσπώντας το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στη βιογραφική ταινία του 1989 «Το αριστερό μου πόδι». Η παρουσία της στον κινηματογράφο υπήρξε έντονη και πολυδιάστατη, με συμμετοχές σε γνωστές ταινίες όπως «The Field» (1990), «Home Alone 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» (1992), «Παντρεύτηκα ένα δολοφόνο με τσεκούρι» (1993), «Angels in the Outfield» (1994), «A Time to Kill» (1996), «Βερόνικα Γκέριν» (2003), «Inside I’m Dancing» (2004) και «Albert Nobbs» (2011).
Το 2008 τιμήθηκε με το βραβείο Maureen O’Hara στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Kerry, το οποίο απονέμεται σε γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει στον χώρο του σινεμά, ενώ το 2020 συμπεριλήφθηκε στη λίστα των The Irish Times με τους σημαντικότερους Ιρλανδούς ηθοποιούς κινηματογράφου, καταλαμβάνοντας την 26η θέση.
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η Φρίκερ υπήρξε παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Μπάρι Ντέιβις από το 1979 έως το 1988, με τον οποίο παρέμεινε στενή φίλη μέχρι τον θάνατό του το 1990.
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