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Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει ολόγυμνο τον Αποστόλη Τότσικα
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Αποστόλης Τότσικας Ρούλα Ρέβη

Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει ολόγυμνο τον Αποστόλη Τότσικα

Δεν γεννηθήκαμε μισώντας το σώμα μας, μας το έμαθαν, σχολίασε η φωτογράφος δίπλα στα στιγμιότυπα

Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει ολόγυμνο τον Αποστόλη Τότσικα
29 ΣΧΟΛΙΑ
Γυμνό φωτογράφισε η Ρούλα Ρέβη τον Αποστολή Τότσικα, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα.

Ο ηθοποιός φόρεσε μόνο γυαλιά ηλίου και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό της συζύγου του. Η ίδια εξήγησε ότι επιμένει κάθε καλοκαίρι να τον απαθανατίζει, γνωρίζοντας πως αποδέχεται το σώμα του «χωρίς φίλτρο». Σύμφωνα με την ίδια άλλωστε, η ντροπή δεν είναι κάτι πηγαίο, αλλά κάτι που η κοινωνία καλλιεργεί στους ανθρώπους.

«Δεν γεννηθήκαμε μισώντας το σώμα μας, μας το έμαθαν. Κάθε καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια επιμένω στο ''σώμα'' του επειδή ξέρω πολύ καλά πόσο το αποδέχτηκε και το φροντίζει, έτσι χωρίς φίλτρο όπως γεννιόμαστε», σχολίασε η Ρούλα Ρέβη δίπλα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες 

Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει ολόγυμνο τον Αποστόλη Τότσικα
Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει ολόγυμνο τον Αποστόλη Τότσικα
29 ΣΧΟΛΙΑ

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