Σάκης Κατσούλης για τη νίκη του στο Survivor Αll Star: Τρία χρόνια μετά οι μεγαλύτερες στιγμές με βρίσκουν δίπλα στη γυναίκα μου και στον γιο μας
Σάκης Κατσούλης για τη νίκη του στο Survivor Αll Star: Τρία χρόνια μετά οι μεγαλύτερες στιγμές με βρίσκουν δίπλα στη γυναίκα μου και στον γιο μας
Μια βραδιά που θα θυμάμαι για πάντα, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, έγραψε για τη νίκη του στο ριάλιτι
Τρία χρόνια μετά τη νίκη του στο «Survivor All Star», ο Σάκης Κατσούλης έκανε έναν απολογισμό της διαδρομής του, σχολιάζοντας πως οι σημαντικότερες στιγμές της ζωής του είναι πλέον εκείνες που μοιράζεται με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον γιο τους.
Ο πρώην νικητής του ριάλιτι δημοσίευσε την Κυριακή 12 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, από τη στιγμή που ο Γιώργος Λιανός είχε ανακοινώσει το 2023 ότι εκείνος ήταν ο νικητής του παιχνιδιού.
Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν και σε όσα του έχουν συμβεί πρόσφατα, ο Σάκης Κατσούλης σχολίασε ότι η γέννηση του παιδιού του και η κοινή πορεία με τη σύζυγό του αποτελούν τις πιο σημαντικές προτεραιότητές του.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Μια βραδιά που θα θυμάμαι για πάντα. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ένα τρόπαιο που είχε πίσω του αμέτρητες στιγμές προσπάθειας, πίστης και επιμονής. Όμως η ζωή είχε φυλάξει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Τρία χρόνια μετά, οι μεγαλύτερες στιγμές μου δεν με βρίσκουν σε έναν στίβο μάχης, αλλά στο σπίτι. Δίπλα στη γυναίκα μου και κρατώντας στην αγκαλιά μας τον γιο μας. Οι στόχοι αλλάζουν. Οι προτεραιότητες αλλάζουν. Και κάποιες νίκες δεν χωράνε σε κανένα βάθρο. Ευγνώμων για το τότε. Ακόμα πιο ευγνώμων για το τώρα».
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 25 Ιανουαρίου και στις 7 Ιουνίου έγινε γνωστό μέσω των social media, ότι ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλέα Ρουμελιώτη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.
Ο πρώην νικητής του ριάλιτι δημοσίευσε την Κυριακή 12 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, από τη στιγμή που ο Γιώργος Λιανός είχε ανακοινώσει το 2023 ότι εκείνος ήταν ο νικητής του παιχνιδιού.
Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν και σε όσα του έχουν συμβεί πρόσφατα, ο Σάκης Κατσούλης σχολίασε ότι η γέννηση του παιδιού του και η κοινή πορεία με τη σύζυγό του αποτελούν τις πιο σημαντικές προτεραιότητές του.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Μια βραδιά που θα θυμάμαι για πάντα. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ένα τρόπαιο που είχε πίσω του αμέτρητες στιγμές προσπάθειας, πίστης και επιμονής. Όμως η ζωή είχε φυλάξει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Τρία χρόνια μετά, οι μεγαλύτερες στιγμές μου δεν με βρίσκουν σε έναν στίβο μάχης, αλλά στο σπίτι. Δίπλα στη γυναίκα μου και κρατώντας στην αγκαλιά μας τον γιο μας. Οι στόχοι αλλάζουν. Οι προτεραιότητες αλλάζουν. Και κάποιες νίκες δεν χωράνε σε κανένα βάθρο. Ευγνώμων για το τότε. Ακόμα πιο ευγνώμων για το τώρα».
Δείτε την ανάρτησή του
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 25 Ιανουαρίου και στις 7 Ιουνίου έγινε γνωστό μέσω των social media, ότι ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλέα Ρουμελιώτη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.
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