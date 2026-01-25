Παντρεύτηκαν Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παντρεύτηκαν Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το ζευγάρι που έγινε γνωστό από τη συμμετοχή στο Survivor επισημοποίησε τη σχέση του το απόγευμα της Κυριακής

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Λίγο μετά το μυστήριο, οι πρώτες φωτογραφίες άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media μέσα από αναρτήσεις φίλων και συγγενών, που μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τον γάμο. Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη εμφανίστηκε με μακρύ λευκό νυφικό, ενώ ο Σάκης Κατσούλης περίμενε τη νύφη εμφανώς συγκινημένος και χαμογελαστός.

Το ζευγάρι, που έγινε γνωστό στο τηλεοπτικό κοινό από το Survivor, σε λίγους μήνες θα υποδεχτεί το πρώτο του παιδί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


