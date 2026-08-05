Ο Αταμάν έσπασε πιάτα ακούγοντας Άννα Βίσση σε ταβέρνα στη Σύμη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Εργκίν Αταμάν Σύμη Ταβέρνα

Ο Αταμάν έσπασε πιάτα ακούγοντας Άννα Βίσση σε ταβέρνα στη Σύμη, δείτε βίντεο

Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, όπου δείπνησε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, του έσπασε για πλάκα ένα πιάτο στο κεφάλι και εκείνος έκανε πως λιποθυμάει

Ο Αταμάν έσπασε πιάτα ακούγοντας Άννα Βίσση σε ταβέρνα στη Σύμη, δείτε βίντεο
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Στη Σύμη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Εργκίν Αταμάν, όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές με τη γυναίκα του. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού εθεάθη να τρώει σε μία ταβέρνα και χάρισε ένα απίστευτο στιγμιότυπο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια η ταβέρνα στον λογαριασμό της στο Instagram, ο Τούρκος υπό τους ήχους της Άννας Βίσσης έσπασε αρκετά πιάτα για διασκέδαση μαζί με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, ο οποίος στο τέλος έσπασε ένα πιάτο στο κεφάλι του για πλάκα. Μάλιστα, ο Αταμάν αστειεύτηκε και έκανε ότι λιποθυμάει, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε σε γέλια. 


Στο τέλος ο 60χρονος προπονητής φωτογραφήθηκε μαζί με τη γυναίκα του, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και κάποια άλλα άτομα.
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