Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια
Ο Αταμάν έσπασε πιάτα ακούγοντας Άννα Βίσση σε ταβέρνα στη Σύμη, δείτε βίντεο
Ο Αταμάν έσπασε πιάτα ακούγοντας Άννα Βίσση σε ταβέρνα στη Σύμη, δείτε βίντεο
Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, όπου δείπνησε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, του έσπασε για πλάκα ένα πιάτο στο κεφάλι και εκείνος έκανε πως λιποθυμάει
Στη Σύμη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Εργκίν Αταμάν, όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές με τη γυναίκα του. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού εθεάθη να τρώει σε μία ταβέρνα και χάρισε ένα απίστευτο στιγμιότυπο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια η ταβέρνα στον λογαριασμό της στο Instagram, ο Τούρκος υπό τους ήχους της Άννας Βίσσης έσπασε αρκετά πιάτα για διασκέδαση μαζί με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, ο οποίος στο τέλος έσπασε ένα πιάτο στο κεφάλι του για πλάκα. Μάλιστα, ο Αταμάν αστειεύτηκε και έκανε ότι λιποθυμάει, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε σε γέλια.
Στο τέλος ο 60χρονος προπονητής φωτογραφήθηκε μαζί με τη γυναίκα του, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και κάποια άλλα άτομα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια η ταβέρνα στον λογαριασμό της στο Instagram, ο Τούρκος υπό τους ήχους της Άννας Βίσσης έσπασε αρκετά πιάτα για διασκέδαση μαζί με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, ο οποίος στο τέλος έσπασε ένα πιάτο στο κεφάλι του για πλάκα. Μάλιστα, ο Αταμάν αστειεύτηκε και έκανε ότι λιποθυμάει, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε σε γέλια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο τέλος ο 60χρονος προπονητής φωτογραφήθηκε μαζί με τη γυναίκα του, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και κάποια άλλα άτομα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα