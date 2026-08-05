Ερώτηση Μπελέρη σε Κομισιόν για τη δημιουργία «σύγχρονου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών»
Ερώτηση Μπελέρη σε Κομισιόν για τη δημιουργία «σύγχρονου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών»
Ο κ. Μπελέρης επισημαίνει πως οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ισπανία, επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών
Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με εξασφαλισμένο, ανεξάρτητο, επαρκή προϋπολογισμό, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης.
Ο κ. Μπελέρης επισημαίνει πως οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ισπανία, επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και επιβεβαιώνουν την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού Ταμείου αντιμετώπισης και ανασυγκρότησης.
Παράλληλα, αναγνωρίζει πως ο μηχανισμός rescEU στηρίζει τα κράτη-μέλη που χρειάζονται βοήθεια για την καταστολή των πυρκαγιών, αλλά ο προϋπολογισμός του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, που παρέχει οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση των υποδομών, δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση πλέον για τη συχνότητα των φαινομένων.
Επίσης, τονίζει ότι η αποκατάσταση των περιουσιών, των υποδομών και των δασικών οικοσυστημάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό, το ΤΑΕΕ πρέπει να εξελιχθεί σε ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με εξασφαλισμένο, ανεξάρτητο, επαρκή προϋπολογισμό στο νέο ΠΔΠ 2028-2034 για την προστασία των δασών, των υδάτινων πόρων, την πρόληψη της διάβρωσης των εδαφών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και τη στήριξη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.
Κατόπιν αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και της ΝΔ ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προτίθεται να δημιουργήσει αυτό το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο, αλλά και ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής αρωγής για την αποζημίωση των πληγέντων πολιτών. Και ρωτά, επίσης, αν προτίθεται να υπάρξει ειδική μοριοδότηση για τις πληγείσες τοπικές και περιφερειακές αρχές σε απευθείας χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:
Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ισπανία επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και επιβεβαιώνουν την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού Ταμείου ατιμετώπισης και ανασυγκρότησης.
Η Ευρώπη προσπαθεί μέσω του μηχανισμού rescEU να στηρίζει τα Κράτη Μέλη που χρειάζονται βοήθεια για την καταστολή των πυρκαγιών και με μέτρα μέσω του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ενώ ο προϋπολογισμός του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ που παρέχει οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση των υποδομών δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση για τη συχνότητα των φαινομένων.
Η αποκατάσταση των περιουσιών, των υποδομών και των δασικών οικοσυστημάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
Πρέπει να εξελιχθεί το ΤΑΕΕ σε ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με εξασφαλισμένο, ανεξάρτητο, επαρκή προϋπολογισμό στο νέο ΠΔΠ 2028-2034 για την προστασία των δασών, των υδάτινων πόρων, την πρόληψη της διάβρωσης των εδαφών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και την στήριξη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Προτίθεται να δημιουργήσει ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, το οποίο θα αποτελείται από εξασφαλισμένους πόρους με κοινές προδιαγραφές, μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης;
2. Προτίθεται να δημιουργήσει νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής αρωγής για την αποζημίωση των πληγέντων πολιτών;
Ο κ. Μπελέρης επισημαίνει πως οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ισπανία, επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και επιβεβαιώνουν την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού Ταμείου αντιμετώπισης και ανασυγκρότησης.
Παράλληλα, αναγνωρίζει πως ο μηχανισμός rescEU στηρίζει τα κράτη-μέλη που χρειάζονται βοήθεια για την καταστολή των πυρκαγιών, αλλά ο προϋπολογισμός του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, που παρέχει οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση των υποδομών, δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση πλέον για τη συχνότητα των φαινομένων.
Επίσης, τονίζει ότι η αποκατάσταση των περιουσιών, των υποδομών και των δασικών οικοσυστημάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό, το ΤΑΕΕ πρέπει να εξελιχθεί σε ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με εξασφαλισμένο, ανεξάρτητο, επαρκή προϋπολογισμό στο νέο ΠΔΠ 2028-2034 για την προστασία των δασών, των υδάτινων πόρων, την πρόληψη της διάβρωσης των εδαφών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και τη στήριξη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.
Κατόπιν αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και της ΝΔ ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προτίθεται να δημιουργήσει αυτό το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο, αλλά και ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής αρωγής για την αποζημίωση των πληγέντων πολιτών. Και ρωτά, επίσης, αν προτίθεται να υπάρξει ειδική μοριοδότηση για τις πληγείσες τοπικές και περιφερειακές αρχές σε απευθείας χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:
Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ισπανία επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και επιβεβαιώνουν την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού Ταμείου ατιμετώπισης και ανασυγκρότησης.
Η Ευρώπη προσπαθεί μέσω του μηχανισμού rescEU να στηρίζει τα Κράτη Μέλη που χρειάζονται βοήθεια για την καταστολή των πυρκαγιών και με μέτρα μέσω του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ενώ ο προϋπολογισμός του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ που παρέχει οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση των υποδομών δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση για τη συχνότητα των φαινομένων.
Η αποκατάσταση των περιουσιών, των υποδομών και των δασικών οικοσυστημάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
Πρέπει να εξελιχθεί το ΤΑΕΕ σε ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με εξασφαλισμένο, ανεξάρτητο, επαρκή προϋπολογισμό στο νέο ΠΔΠ 2028-2034 για την προστασία των δασών, των υδάτινων πόρων, την πρόληψη της διάβρωσης των εδαφών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και την στήριξη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Προτίθεται να δημιουργήσει ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, το οποίο θα αποτελείται από εξασφαλισμένους πόρους με κοινές προδιαγραφές, μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης;
2. Προτίθεται να δημιουργήσει νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής αρωγής για την αποζημίωση των πληγέντων πολιτών;
3. Προτίθεται να υπάρξει ειδική μοριοδότηση για τις πληγείσες τοπικές και περιφερειακές αρχές σε απευθείας χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
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