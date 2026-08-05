Ερώτηση Μπελέρη σε Κομισιόν για τη δημιουργία «σύγχρονου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών»

Ο κ. Μπελέρης επισημαίνει πως οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ισπανία, επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών