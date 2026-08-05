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Diddy: Μετατέθηκε ξανά η ημερομηνία αποφυλάκισής του
Diddy: Μετατέθηκε ξανά η ημερομηνία αποφυλάκισής του
Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση για τις διαδοχικές αλλαγές στην ημερομηνία αποφυλάκισης του μουσικού παραγωγού
Ξανά μεταφέρθηκε η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy. Την Τρίτη 4 Αυγούστου, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών των ΗΠΑ δημοσίευσε ενημέρωση, σύμφωνα με την οποία ο 56χρονος ισχυρός παράγοντας της μουσικής βιομηχανίας πρόκειται πλέον να αποφυλακιστεί από την ομοσπονδιακή φυλακή χαμηλής ασφάλειας FCI Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, στις 20 Φεβρουαρίου 2028.
Η ημερομηνία αποφυλάκισης του ιδρυτή της Bad Boy Records έχει αλλάξει αρκετές φορές. Στο παρελθόν, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών είχε αναφέρει ως πιθανές ημερομηνίες τις 15 Απριλίου 2028, 25 Απριλίου 2028 και 4 Ιουνίου 2028. Τον Ιούνιο, η ημερομηνία αποφυλάκισής του είχε μεταφερθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2028. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση για τις διαδοχικές αλλαγές.
Στον Diddy έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης 50 μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία, έπειτα από ομοσπονδιακή δίκη στη Νέα Υόρκη. Οι ένορκοι τον αθώωσαν από σοβαρότερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και η συνωμοσία με σκοπό τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Ο Κομπς συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες στη FCI Fort Dix, ενώ η νομική ομάδα του συνεχίζει να ασκεί έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής του. Οι δικηγόροι του χαρακτηρίζουν την ποινή υπερβολική και ζητούν είτε την αθώωσή του είτε την εκ νέου επιμέτρηση της ποινής.
Η ημερομηνία αποφυλάκισης του ιδρυτή της Bad Boy Records έχει αλλάξει αρκετές φορές. Στο παρελθόν, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών είχε αναφέρει ως πιθανές ημερομηνίες τις 15 Απριλίου 2028, 25 Απριλίου 2028 και 4 Ιουνίου 2028. Τον Ιούνιο, η ημερομηνία αποφυλάκισής του είχε μεταφερθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2028. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση για τις διαδοχικές αλλαγές.
Στον Diddy έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης 50 μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία, έπειτα από ομοσπονδιακή δίκη στη Νέα Υόρκη. Οι ένορκοι τον αθώωσαν από σοβαρότερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και η συνωμοσία με σκοπό τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Sean ‘Diddy’ Combs Has Release Date Moved Once Again Following Reported Prison Fight https://t.co/x59Z5AMVVb— People (@people) August 5, 2026
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