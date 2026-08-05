Μικροσκοπικές δίνες ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στην επιφάνεια του Ήλιου
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Μικροσκοπικές δίνες ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στην επιφάνεια του Ήλιου

Οι συγγραφείς της μελέτης αποδίδουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην «αστάθεια Kelvin-Helmholtz», ένα κλασικό φαινόμενο ρευστοδυναμικής, κατά το οποίο σχηματίζονται κυματιστές δομές όταν δύο ρευστά κινούνται το ένα δίπλα στο άλλο με διαφορετικές ταχύτητες

Μικροσκοπικές δίνες ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στην επιφάνεια του Ήλιου
Τηλεσκόπιο κατέγραψε την ορατή επιφάνεια του Ήλιου με την υψηλότερη ανάλυση που έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα και εντόπισε για πρώτη φορά μικροσκοπικά στροβιλιζόμενα μοτίβα παρέχοντας μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα της επιφάνειάς του από ό,τι είχε παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Οι παρατηρήσεις αυτές περιγράφονται στο περιοδικό «Nature».

Η ορατή επιφάνεια του Ήλιου, γνωστή ως φωτόσφαιρα, είναι ένα λεπτό στρώμα της ατμόσφαιράς του, όπου το υγρό πλάσμα γίνεται διαφανές επιτρέποντας στο φως να διαφύγει. Αυτή η περιοχή είναι γνωστό ότι είναι δυναμική και πολύπλοκη, με πολλούς παράγοντες, όπως το μαγνητικό πεδίο, να διαμορφώνουν την οργάνωση της ατμόσφαιρας.

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων χρησιμοποίησε νέες εικόνες της επιφάνειας του Ήλιου που τραβήχτηκαν με το ισχυρότερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο «Daniel K. Inouye», που βρίσκεται στη Χαβάη, σε συνδυασμό με εξαιρετικά εξελιγμένες υπολογιστικές προσομοιώσεις για να μελετήσουν μια μαγνητικά ενεργή περιοχή κοντά σε μια ηλιακή κηλίδα.

Στις νέες εικόνες υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτονται για πρώτη φορά μικροσκοπικά στροβιλιζόμενα μοτίβα σαν μικρές δίνες στην ηλιακή επιφάνεια, στα όρια των λεγόμενων κόκκων που καλύπτουν πυκνά την ορατή επιφάνεια του Ήλιου. Η ανάλυση αυτών των δομών είναι συγκρίσιμη με το να διακρίνει κανείς ένα νόμισμα ενός ευρώ από απόσταση 180 χιλιομέτρων!

Μικροσκοπικές δίνες ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στην επιφάνεια του Ήλιου

Οι συγγραφείς της μελέτης αποδίδουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην «αστάθεια Kelvin-Helmholtz», ένα κλασικό φαινόμενο ρευστοδυναμικής, κατά το οποίο σχηματίζονται κυματιστές δομές όταν δύο ρευστά κινούνται το ένα δίπλα στο άλλο με διαφορετικές ταχύτητες. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επιβεβαίωση αυτού του φαινομένου στην ηλιακή επιφάνεια.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου θερμαίνεται τόσο πολύ και εξαιτίας του οποίου η μαγνητική ενέργεια συσσωρεύεται και κινείται γύρω από τον Ήλιο. Σημειώνεται ότι η μαγνητική ενέργεια τροφοδοτεί τις ηλιακές εκλάμψεις και εκρήξεις, που μπορεί να επηρεάσουν δορυφόρους, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειες και άλλες τεχνολογίες.

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Το Εθνικό Ηλιακό Παρατηρητήριο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ κάνει λόγο για μια «πρωτοποριακή ανακάλυψη» στον τομέα της Ηλιακής Φυσικής, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που κατανοούμε τους μηχανισμούς της Φυσικής που καθοδηγούν την ηλιακή δραστηριότητα και τις επιπτώσεις της στη ζωή στη Γη.

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