Λίσι για Άντερλεχτ και μεταγραφές: Πρέπει να κυριαρχήσουμε, θα προσθέσει ποιότητα ο Γιαννούλης
Λίσι για Άντερλεχτ και μεταγραφές: Πρέπει να κυριαρχήσουμε, θα προσθέσει ποιότητα ο Γιαννούλης
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα του για να πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αύριο Πέμπτη (6/8, 20:45) την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα του για να πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση.
Ρωτήθηκε φυσικά και για τα μεταγραφικά και για την επερχόμενη μεταγραφή του Γιαννούλη.
«Είναι πάντα δύσκολα τα παιχνίδια στην Ευρώπη, απέναντι σε ομάδες που δεν γνωρίζεις από άλλη χώρα. Είναι πολύ καλή ομάδα, δύσκολη και πρέπει να είμαστε ικανοί να πάρουμε πλεονέκτημα από τις καλές μας στιγμές μέσα στο παιχνίδι» είπε αρχικά ο Λίσι.
Για τον Γιαννούλη: «Αν επιτευχθεί η συμφωνία, θα είναι μία καλή διαπραγμάτευση, θα προσθέσει ποιότητα στην ομάδα, είναι ένας γρήγορος παίκτης».
Για το ότι η Άντερλεχτ δε θα προπονηθεί στην Τούμπα: «Είναι μία δύσκολη απόφαση για κάθε προπονητή. Θα έρθουν να δουν το γήπεδο κλπ. Στις Βρυξέλλες θέλουμε εμείς να προπονηθούμε στο γήπεδο που θα παίξουμε. Προπονηθήκαμε εξίσου στην Πολωνία, οπότε δεν θα μας παρακολουθήσουν».
Για Ζίβκοβιτς και Λουσέ: «Ο Ζίβκοβιτς πιστεύω πως θα είναι έτοιμος να παίξει αύριο ασχέτως αν δεν προπονήθηκε χθες. Ο Λουσέ μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις, δεν σταματά να τρέχει, είναι ένας παίκτης που χρειάζεται κάθε ομάδα, είναι πλέον στην διακριτική του ευχέρεια να δείξει την ποιότητα του.
Μας ενδιέφερε από την πρώτη στιγμή, χαίρομαι που είναι εδώ».
Για τη φρεσκάδα που δείχνει ο ΠΑΟΚ: «Δεν έχει μυστικό, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε καλά».
Για την ενδεκάδα: «Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε μια ακόμη προπόνηση στην Τούμπα και θα αποφασίσω για την ενδεκάδα. Πρέπει να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Να κάνουμε όσα δουλέψαμε στις προπονήσεις.
Θέλουμε το προβάδισμα απέναντι σε μια ομάδα ισορροπημένη στο πώς αμύνεται και επιτίθεται ενώ έχει και νεαρούς αλλά και πιο έμπειρους παίκτες. Και οι δυο ομάδες έχουν παίξει πολλά ευρωπαϊκά ματς και πιστεύω πως όπως και εμείς έτσι και ο αντίπαλος δεν ήμαστε απόλυτα έτοιμοι σε αυτό το χρονικό σημείο».
Για την Τούμπα: «Ήταν φανταστική η ατμόσφαιρα, την περιμένω το ίδια μαγική και σε αυτή την αναμέτρηση. Θέλω να ξεκινήσουμε καλά την αναμέτρηση, να έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου μας.
Απλά θέλουμε ξανά να κάνουμε βήματα προόδου, δεν έχουμε φτάσει το τέλειο επειδή πήραμε μια πρόκριση, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε».
Για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη: «Αν εξαιρέσουμε την υψηλή θερμοκρασία αλλά καταλαβαίνω πως είμαστε στο καλοκαίρι, όλα είναι ωραία. Προσπαθώ να μάθω κάποια ελληνικά. Απλά χαίρομαι που είμαι εδώ.
Ελπίζω στο τέλος της σεζόν να έχω μάθει περισσότερα ελληνικά και να μπορώ να δίνω κάποιες απαντήσεις στη γλώσσα σας. Απλά όταν ήμουν σχολείο μάθαινα αρχαία ελληνικά».
Για την εμπειρία έως τώρα από τον ΠΑΟΚ: «Ο καθένας μέσα στον σύλλογο προσπαθεί να με βοηθήσει και εμένα και τους συνεργάτες μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Υπάρχει πολύ συναίσθημα για μένα».
Γκόμεζ: Να κάνουμε το πρώτο βήμα
Τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Τζόναθαν Γκόμεζ: «Πιστεύω ότι ήταν μία ευκαιρία να ξεκινήσουμε καλά τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων. Τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο σ' αυτόν τον γύρο» τόνισε αρχικά.
Για το τι άλλαξε όσο έλειπε: «Στον πρώτο μου χρόνο δεν ήμουν τόσο ώριμος και μάθαινα την εμπειρία, πως κινείται το κλαμπ. Πέρσι ήταν μία διαφορετική εμπειρία. Επέστρεψα. Φέτος το πιο σημαντικό είναι το αυριανό ματς. Χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας για να γίνουμε καλύτεροι».
Για το αν του είπε κάτι ξεχωριστό ο Λίσι: «Έχουμε μία γνωριμία από τη Μιραντές σίγουρα, αλλά δεν μου είπε κάτι ξεχωριστό. Μόνο τακτικές και την προετοιμασία του αγώνα.
Ήταν μία διαφορετική εμπειρία ο δανεισμός, που χρειαζόμουν. Πήρα πολύτιμες εμπειρίες, βελτίωσα τον τρόπο παιχνιδιού μου και επέστρεψα πιο ώριμος και πιο δυνατός».
Για το τι ματς περιμένει με την Άντερλεχτ: «Ήταν σημαντικό να περάσουμε τον πρώτο γύρο και τώρα γνωρίζουμε ότι είναι καλή ομάδα η Άντερλεχτ. Είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμασία. Έχουμε και εμείς τη δική μας δυναμική, την οποία θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε αύριο στο γήπεδο. Αύριο πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα μπροστά στους φιλάθλους μας».
Ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα του για να πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση.
Ρωτήθηκε φυσικά και για τα μεταγραφικά και για την επερχόμενη μεταγραφή του Γιαννούλη.
«Είναι πάντα δύσκολα τα παιχνίδια στην Ευρώπη, απέναντι σε ομάδες που δεν γνωρίζεις από άλλη χώρα. Είναι πολύ καλή ομάδα, δύσκολη και πρέπει να είμαστε ικανοί να πάρουμε πλεονέκτημα από τις καλές μας στιγμές μέσα στο παιχνίδι» είπε αρχικά ο Λίσι.
Για τον Γιαννούλη: «Αν επιτευχθεί η συμφωνία, θα είναι μία καλή διαπραγμάτευση, θα προσθέσει ποιότητα στην ομάδα, είναι ένας γρήγορος παίκτης».
Για το ότι η Άντερλεχτ δε θα προπονηθεί στην Τούμπα: «Είναι μία δύσκολη απόφαση για κάθε προπονητή. Θα έρθουν να δουν το γήπεδο κλπ. Στις Βρυξέλλες θέλουμε εμείς να προπονηθούμε στο γήπεδο που θα παίξουμε. Προπονηθήκαμε εξίσου στην Πολωνία, οπότε δεν θα μας παρακολουθήσουν».
Για Ζίβκοβιτς και Λουσέ: «Ο Ζίβκοβιτς πιστεύω πως θα είναι έτοιμος να παίξει αύριο ασχέτως αν δεν προπονήθηκε χθες. Ο Λουσέ μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις, δεν σταματά να τρέχει, είναι ένας παίκτης που χρειάζεται κάθε ομάδα, είναι πλέον στην διακριτική του ευχέρεια να δείξει την ποιότητα του.
Μας ενδιέφερε από την πρώτη στιγμή, χαίρομαι που είναι εδώ».
Για τη φρεσκάδα που δείχνει ο ΠΑΟΚ: «Δεν έχει μυστικό, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε καλά».
Για την ενδεκάδα: «Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε μια ακόμη προπόνηση στην Τούμπα και θα αποφασίσω για την ενδεκάδα. Πρέπει να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Να κάνουμε όσα δουλέψαμε στις προπονήσεις.
Θέλουμε το προβάδισμα απέναντι σε μια ομάδα ισορροπημένη στο πώς αμύνεται και επιτίθεται ενώ έχει και νεαρούς αλλά και πιο έμπειρους παίκτες. Και οι δυο ομάδες έχουν παίξει πολλά ευρωπαϊκά ματς και πιστεύω πως όπως και εμείς έτσι και ο αντίπαλος δεν ήμαστε απόλυτα έτοιμοι σε αυτό το χρονικό σημείο».
Για την Τούμπα: «Ήταν φανταστική η ατμόσφαιρα, την περιμένω το ίδια μαγική και σε αυτή την αναμέτρηση. Θέλω να ξεκινήσουμε καλά την αναμέτρηση, να έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου μας.
Απλά θέλουμε ξανά να κάνουμε βήματα προόδου, δεν έχουμε φτάσει το τέλειο επειδή πήραμε μια πρόκριση, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε».
Για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη: «Αν εξαιρέσουμε την υψηλή θερμοκρασία αλλά καταλαβαίνω πως είμαστε στο καλοκαίρι, όλα είναι ωραία. Προσπαθώ να μάθω κάποια ελληνικά. Απλά χαίρομαι που είμαι εδώ.
Ελπίζω στο τέλος της σεζόν να έχω μάθει περισσότερα ελληνικά και να μπορώ να δίνω κάποιες απαντήσεις στη γλώσσα σας. Απλά όταν ήμουν σχολείο μάθαινα αρχαία ελληνικά».
Για την εμπειρία έως τώρα από τον ΠΑΟΚ: «Ο καθένας μέσα στον σύλλογο προσπαθεί να με βοηθήσει και εμένα και τους συνεργάτες μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Υπάρχει πολύ συναίσθημα για μένα».
Γκόμεζ: Να κάνουμε το πρώτο βήμα
Τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Τζόναθαν Γκόμεζ: «Πιστεύω ότι ήταν μία ευκαιρία να ξεκινήσουμε καλά τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων. Τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο σ' αυτόν τον γύρο» τόνισε αρχικά.
Για το τι άλλαξε όσο έλειπε: «Στον πρώτο μου χρόνο δεν ήμουν τόσο ώριμος και μάθαινα την εμπειρία, πως κινείται το κλαμπ. Πέρσι ήταν μία διαφορετική εμπειρία. Επέστρεψα. Φέτος το πιο σημαντικό είναι το αυριανό ματς. Χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας για να γίνουμε καλύτεροι».
Για το αν του είπε κάτι ξεχωριστό ο Λίσι: «Έχουμε μία γνωριμία από τη Μιραντές σίγουρα, αλλά δεν μου είπε κάτι ξεχωριστό. Μόνο τακτικές και την προετοιμασία του αγώνα.
Ήταν μία διαφορετική εμπειρία ο δανεισμός, που χρειαζόμουν. Πήρα πολύτιμες εμπειρίες, βελτίωσα τον τρόπο παιχνιδιού μου και επέστρεψα πιο ώριμος και πιο δυνατός».
Για το τι ματς περιμένει με την Άντερλεχτ: «Ήταν σημαντικό να περάσουμε τον πρώτο γύρο και τώρα γνωρίζουμε ότι είναι καλή ομάδα η Άντερλεχτ. Είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμασία. Έχουμε και εμείς τη δική μας δυναμική, την οποία θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε αύριο στο γήπεδο. Αύριο πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα μπροστά στους φιλάθλους μας».
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