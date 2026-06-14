Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο: Φύγαμε δύο και γυρνάμε τρεις, γράφει ο Σάκης Κατσούλης
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Σάκης Κατσούλης Μαριαλένα Ρουμελιώτη Εξιτήριο Μαιευτήριο

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο: Φύγαμε δύο και γυρνάμε τρεις, γράφει ο Σάκης Κατσούλης

Επτά ημέρες γεμάτες αγωνία, συγκίνηση, αϋπνία, εξάντληση, πρόσθεσε ο νικητής του Survivor για τη γέννηση του γιου του

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο: Φύγαμε δύο και γυρνάμε τρεις, γράφει ο Σάκης Κατσούλης
Ιωάννα Μαρίνου
Εξιτήριο πήρε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη από το μαιευτήριο, με τον Σάκη Κατσούλη να εκφράζει τα συναισθήματά του για την απόκτηση του νέου μέλους στην οικογένειά τους.

Το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι του έπειτα από επτά ημέρες μετά τη γέννηση του γιου του, με τους δύο να κάνουν ξεχωριστές αναρτήσεις στα social media. O νικητής του Survivor έκανε ένα Instagram story, ποζάροντας σε καθρέφτη με τη σύζυγό του και το μωρό τους, σημειώνοντας ότι οι προηγούμενες ημέρες ήταν δύσκολες για εκείνους και ειδικότερα για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, η οποία είχε πυρετό.

Από τη μεριά του ο Σάκης Κατσούλης ευχαρίστησε για τις ευχές που έχουν δεχτεί και τόνισε ότι η ζωή τους πλέον έχει αποκτήσει διαφορετικό νόημα: «Φύγαμε δύο και γυρίσαμε τρεις. 7 ημέρες γεμάτες αγωνία, συγκίνηση, αϋπνία, εξάντληση, τον πυρετό της Μαρ που μας φόβισε, αλλά και τη μεγαλύτερη αγάπη που έχουμε νιώσει ποτέ. Χθες το βράδυ επιστρέψαμε σπίτι. Μαζί. Και αυτός είναι πλέον όλος μας ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε για τα χιλιάδες μηνύματα, τις ευχές και την αγάπη που μας χαρίσατε αυτές τις μέρες. Δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ».

Δείτε τις αναρτήσεις τους

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο: Φύγαμε δύο και γυρνάμε τρεις, γράφει ο Σάκης Κατσούλης

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κοινοποίησε μία εικόνα από την έξοδο του συζύγου της με το παιδί τους από το μαιευτήριο, γράφοντας: «Αυτή την εικόνα περίμενα να τη δω μέρες».

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο: Φύγαμε δύο και γυρνάμε τρεις, γράφει ο Σάκης Κατσούλης

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Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, με την ευχάριστη είδηση να ανακοινώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου μέσα από κοινή ανάρτηση που έκαναν στα social media. Έπειτα από λίγες ημέρες, την Πέμπτη, μέσα από δημοσιεύσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε γνωστό ότι δεν είχαν βγει από το μαιευτήριο, με τον Σάκη Κατσούλη να αναφέρει ότι η σύζυγός του ανέβασε υψηλό πυρετό.

Πιο αναλυτικά, ο νικητής του Survivor έγραψε σε Instagram story του: «Οι τελευταίες ημέρες είχαν μια απρόσμενη δυσκολία για τη Μαριαλένα μου, άσχετη με τον μπεμπίνο, που μας κράτησε λίγο παραπάνω. Ευτυχώς όλα αντιμετωπίστηκαν και τώρα κοιτάμε μόνο μπροστά. Παρότι ανέβασε υψηλό πυρετό και ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να θηλάζει τον μικρό μας και δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πραγματικά περήφανος για εσένα».
Ιωάννα Μαρίνου

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