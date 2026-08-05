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Νικόλ Κίντμαν και Κέιτι Πέρι στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Νικόλ Κίντμαν και Κέιτι Πέρι στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε για φαγητό σε διάσημο beach restaurant
Στη Μύκονο βρίσκεται η γνωστή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν, η οποία μάλιστα το μεσημέρι βρέθηκε για φαγητό στο διάσημο beach restaurant Nammos. Στην παρέα της ήταν και άλλα τηλεοπτικά αστέρια, όπως η Ζόε Σαλντάνα και ο Ομάρ Επς.
Η βραβευμένη ηθοποιός απόλαυσε φρέσκο ψάρι και ελληνική μουσική . Επίσης στη Μύκονο απολαμβάνει διακοπές με την κόρη της Daisy Dove Bloom και η Κέιτι Πέρι, η οποία απόλαυσε βόλτα και shopping στο Nammos Village.
Δείτε βίντεο
Η βραβευμένη ηθοποιός απόλαυσε φρέσκο ψάρι και ελληνική μουσική . Επίσης στη Μύκονο απολαμβάνει διακοπές με την κόρη της Daisy Dove Bloom και η Κέιτι Πέρι, η οποία απόλαυσε βόλτα και shopping στο Nammos Village.
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