Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, θέμα και από τον Ερυθρό Σταυρό είχε γίνει η ιστορία του
Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, θέμα και από τον Ερυθρό Σταυρό είχε γίνει η ιστορία του
Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος - «Πανικοβλήθηκα και έκρυψα τη σορό», φέρεται να δηλώνει - Το βίντεο του Ερυθρού Σταυρού πριν εννέα χρόνια
Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, γνωστής ως Λίζα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφέρει τη σορό.
Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για αναλήψεις συνολικού ύψους περίπου 10.000 ευρώ, ενώ φέρεται να προχωρούσε και σε αποστολή μηνυμάτων από το κινητό της προς συγγενείς και φίλους της, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.
Οι ελληνικές αρχές διερευνούν επίσης αν ο κατηγορούμενος και η 38χρονη γνωρίζονταν από τη δράση τους στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων, καθώς και οι δύο είχαν συνεργαστεί με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.
Σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευθεί, ο Αχμαντζάι γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις των Ταλιμπάν. Ο πατέρας του, αξιωματικός του αφγανικού στρατού, δολοφονήθηκε, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ.
Ο ίδιος εγκατέλειψε τη χώρα σε ηλικία 15 ετών και, έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι μέσω Ιράν και Τουρκίας, έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016, μέσω της Λέσβου.
Αρχικά φιλοξενήθηκε σε δομή φιλοξενίας στο νησί και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί ασπάστηκε τον χριστιανισμό, γνώρισε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ, την οποία παντρεύτηκε το 2023, ενώ το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί.
Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφέρει τη σορό.
Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για αναλήψεις συνολικού ύψους περίπου 10.000 ευρώ, ενώ φέρεται να προχωρούσε και σε αποστολή μηνυμάτων από το κινητό της προς συγγενείς και φίλους της, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.
Οι ελληνικές αρχές διερευνούν επίσης αν ο κατηγορούμενος και η 38χρονη γνωρίζονταν από τη δράση τους στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων, καθώς και οι δύο είχαν συνεργαστεί με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.
Η ιστορία του είχε παρουσιαστεί από τον Διεθνή Ερυθρό ΣταυρόΙδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η προσωπική ιστορία του Σαρίφ Αχμαντζάι είχε παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης ενός πρόσφυγα.
Σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευθεί, ο Αχμαντζάι γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις των Ταλιμπάν. Ο πατέρας του, αξιωματικός του αφγανικού στρατού, δολοφονήθηκε, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ.
Ο ίδιος εγκατέλειψε τη χώρα σε ηλικία 15 ετών και, έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι μέσω Ιράν και Τουρκίας, έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016, μέσω της Λέσβου.
Αρχικά φιλοξενήθηκε σε δομή φιλοξενίας στο νησί και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί ασπάστηκε τον χριστιανισμό, γνώρισε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ, την οποία παντρεύτηκε το 2023, ενώ το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί.
Μαζί ίδρυσαν τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Love Every Nation Athens», με αντικείμενο τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο 26χρονος ασχολήθηκε με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια κατέθεσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Χρησιμοποιώντας εφαρμογή κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.
Όταν λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστός ο εντοπισμός της σορού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώριζε.
Παράλληλα, οι έρευνες έδειξαν ότι στις 19 Ιουλίου το κινητό τηλέφωνο της Ρος ενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Αράχωβας. Από την ανάλυση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές εκτιμούν ότι εκείνη την περίοδο στην ίδια περιοχή βρισκόταν και ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και το παιδί τους.
Η κατάθεση της συζύγου τουΣημαντική εξέλιξη στις έρευνες αποτέλεσε η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου, η οποία φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της υπόθεσης, όταν άρχισε να υποψιάζεται τη συμπεριφορά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια κατέθεσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Χρησιμοποιώντας εφαρμογή κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.
Όταν λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστός ο εντοπισμός της σορού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώριζε.
Παράλληλα, οι έρευνες έδειξαν ότι στις 19 Ιουλίου το κινητό τηλέφωνο της Ρος ενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Αράχωβας. Από την ανάλυση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές εκτιμούν ότι εκείνη την περίοδο στην ίδια περιοχή βρισκόταν και ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και το παιδί τους.
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