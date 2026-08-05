Η πρώτη προπόνηση του Καρέτσα με τα χρώματα της Ντόρτμουντ, δείτε φωτογραφίες
Η πρώτη προπόνηση του Καρέτσα με τα χρώματα της Ντόρτμουντ, δείτε φωτογραφίες
Ο διεθνής ποδοσφαιριστής μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς με την Μπορούσια ενώ υπέγραψε και αρκετά αυτόγραφα στους οπαδούς
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, μπήκε σε ρυθμό προετοιμασίας με τη νέα του ομάδα.
Ο 19χρονος διεθνής άσος έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες και φυσικά ήταν το θέμα συζήτησης.
Η Ντόρτμουντ φυσικά δεν άφησε έτσι το γεγονός. Έβγαλε στα social media τις σχετικές φωτογραφίες, με τον Καρέτσα μάλιστα να βγαίνει έχοντας στο πλάι του και τη μασκότ της ομάδας.
Ο 19χρονος διεθνής άσος έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες και φυσικά ήταν το θέμα συζήτησης.
Όπως συμβαίνει στις ομάδες στη Γερμανία, την προπόνηση παρακολούθησαν αρκετοί οπαδοί από κοντά. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς ζήτησαν από τον Καρέτσα να τους υπογράψει αυτόγραφα πάνω σε φανέλες του.
First session for KK19 🇬🇷🔥 pic.twitter.com/7h2SgdqFLq— Borussia Dortmund (@BVB) August 5, 2026
Η Ντόρτμουντ φυσικά δεν άφησε έτσι το γεγονός. Έβγαλε στα social media τις σχετικές φωτογραφίες, με τον Καρέτσα μάλιστα να βγαίνει έχοντας στο πλάι του και τη μασκότ της ομάδας.
August 5, 2026Πρώτο ματς για τον Καρέτσα θα είναι το φιλικό της Κυριακής (9/8) στο Λονδίνο, απέναντι στην Άρσεναλ του Τζόλη. Στις 15 Αυγούστου η Μπορούσια θα υποδεχθεί σε φιλικό την Ρόμα ενώ στις 22 του μήνα, το πρώτο μεγάλο ματς, ο τελικός του Σούπερ Καπ απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.
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