Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Τζένη Ζαχαροπούλου Κηδεία

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι αποχαιρέτησαν την ηθοποιό στο κοιμητήριο Ζωγράφου

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες/Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο Κοιμητήριο Ζωγράφου τη Δευτέρα 6 Ιουλίου για να αποχαιρετήσουν την ηθοποιό Τζένη Ζαχαροπούλου.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη 2 Ιουλίου, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Η Άννα Φόνσου, η οποία την αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση μόλις ενημερώθηκε για τον θάνατό της, έδωσε το παρών στην εξόδιο ακολουθία, όπως και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Πολλοί ήταν και εκείνοι που τίμησαν την ηθοποιό στέλνοντας στεφάνια.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άννα Φόνσου
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σπύρος Μπιμπίλας
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νάσος Γουμενίδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες/Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης

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