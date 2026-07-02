Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου
ΕΛΛΑΔΑ
Τζένη Ζαχαροπούλου Ηθοποιός

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου

 Η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου
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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο, η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου, η οποία είχε αφήσει το στίγμα της τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου είχε γεννηθεί στη Λευκάδα το 1941. Τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για τρία χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Αμέσως μετά, η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με πολλούς, μεγάλους κωμικούς.

Ακόμη, είχε παίξει σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση όπως «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας», «Οι φρουροί της Αχαϊας».

Φιλμογραφία

Η γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965)

Η λεωφόρος της προδοσίας (1969) [Φιόνα]

Ορατότης μηδέν (1969) [Μαίρη]

Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα (1969)

Ένα αστείο κορίτσι (1970) [Άννα]

Κλείσιμο
Δυο τρελοί και ο ατσίδας (1970)

Η κόρη του ήλιου (1971) [Λευκή]

Η λεωφόρος του μίσους (1971)

Σ’ αγαπώ (1971)

Και ξανά προς τη δόξα τραβά (1980)

Τροχονόμος… Βαρβάρα (1981) [Χαρά Φουρτούνα]

Θανάσης, ο αισιόδοξος (1989) [Μαίρη Ροδινού]

Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα (1993) [μάνα]

Από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν στο Σπίτι του Ηθοποιού και στη μουσική σκηνή «Γιώργος Μαρίνος» τον περασμένο Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη Γιώργο Μαρίνο.
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