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Η Άννα Φόνσου αποχαιρετά την Τζένη Ζαχαροπούλου: Έφυγες και εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ
Η Άννα Φόνσου αποχαιρετά την Τζένη Ζαχαροπούλου: Έφυγες και εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ
Η απουσία σου πληγή στην καρδιά μας, έγραψε η ηθοποιός σε αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της για τη συνάδελφό της
Το δικό της «αντίο» στην Τζένη Ζαχαροπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 85 της χρόνια, είπε η Άννα Φόνσου. Η ηθοποιός προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media για να τιμήσει την αείμνηστη συνάδελφό της.
Όπως έγραψε, επρόκειτο για μία γυναίκα που της έδινε κουράγιο και τη βοήθησε να δημιουργήσει το Σπίτι του Ηθοποιού. Ο θάνατός της, εξομολογήθηκε, αφήνει την αγκαλιά της άδεια.
Αποχαιρετώντας την Τζένη Ζαχαροπούλου, η Άννα Φόνσου ανέφερε στην ανάρτησή της στο Facebook: «Αγαπημένη μου φίλη Τζένη από την πρώτη στιγμή ήσουν κοντά μου στο μακρύ και δύσκολο αγώνα για το σπίτι του ηθοποιού. Πάντα μαζί να μου δίνεις κουράγιο όταν απελπιζόμουν. Και τώρα; Έφυγες και εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ. Μας λείπεις. Πονάμε πολύ. Η απουσία σου πληγή στην καρδιά μας. Καλό σου ταξίδι Τζενούλα μας».
Η ανάρτηση της Άννας Φόνσου
Όπως έγραψε, επρόκειτο για μία γυναίκα που της έδινε κουράγιο και τη βοήθησε να δημιουργήσει το Σπίτι του Ηθοποιού. Ο θάνατός της, εξομολογήθηκε, αφήνει την αγκαλιά της άδεια.
Αποχαιρετώντας την Τζένη Ζαχαροπούλου, η Άννα Φόνσου ανέφερε στην ανάρτησή της στο Facebook: «Αγαπημένη μου φίλη Τζένη από την πρώτη στιγμή ήσουν κοντά μου στο μακρύ και δύσκολο αγώνα για το σπίτι του ηθοποιού. Πάντα μαζί να μου δίνεις κουράγιο όταν απελπιζόμουν. Και τώρα; Έφυγες και εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ. Μας λείπεις. Πονάμε πολύ. Η απουσία σου πληγή στην καρδιά μας. Καλό σου ταξίδι Τζενούλα μας».
Η ανάρτηση της Άννας Φόνσου
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