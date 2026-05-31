Ο Ροντ Στιούαρτ ακύρωσε δύο συναυλίες λίγες μόλις ώρες πριν ανέβει στη σκηνή
Εκπρόσωπος του 81χρονου τραγουδιστή εξήγησε ότι οι εμφανίσεις ακυρώθηκαν μετά από συμβουλή του γιατρού του

Δύο συναυλίες στο Λας Βέγκας ακύρωσε ο Ροντ Στιούαρτ, μόλις λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή. Ο 81χρονος θρύλος της ροκ επρόκειτο να εμφανιστεί στο Colosseum του Caesars Palace στις 29 και 30 Μαΐου, όμως πριν ανοίξουν οι πόρτες, οι συναυλίες ακυρώθηκαν.

Εκπρόσωπος του Στιούαρτ δήλωσε στο Las Vegas Review: «Ακολουθώντας τη συμβουλή του γιατρού του, ο Ροντ Στιούαρτ ακύρωσε με λύπη τις εμφανίσεις του στο The Colosseum του Caesars Palace στο Λας Βέγκας στις 29 και 30 Μαΐου, αλλά είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει με συναυλίες από τις 2 Ιουνίου».

Σε επιπλέον δήλωσή του, ο ίδιος ο Στιούαρτ ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια των θαυμαστών μου. Βρίσκομαι σε φωνητική ανάπαυση, καθώς αναρρώνω από λοίμωξη των ιγμορείων. Ανυπομονώ να σας δω σε μελλοντική εμφάνιση στο Caesars Palace ή στην περιοδεία αυτό το καλοκαίρι».

