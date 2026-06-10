Αίγιο: Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο Ιταλός, δεν έχει ομολογήσει έγκλημα

Η σύλληψη έγινε για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο, που κατείχε παράνομα - Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές