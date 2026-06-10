Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Πανικός στο Αιγάλεω με μεθυσμένο οδηγό φορτηγού, «καρφώθηκε» σε έξι σταθμευμένα ΙΧ
Πανικός στο Αιγάλεω με μεθυσμένο οδηγό φορτηγού, «καρφώθηκε» σε έξι σταθμευμένα ΙΧ
Πρόκειται για 48χρονο άντρα αλβανικής καταγωγής
Τον πανικό έσπειρε αργά τη νύχτα ένας οδηγός φορτηγού στο Αιγάλεω ο οποίος, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, προσέκρουσε με το όχημα του σε έξι, σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές.
Όλα έγιναν λίγο μετά τη 1 τη νύχτα όταν ο 48χρονος, κινούμενος με το φορτηγό του επί της οδού Μπουμπουλίνας, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και «καρφώθηκε» διαδοχικά σε έξι ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα στο δρόμο.
Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες, υλικές ζημιές στα αμάξια ενώ ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, υπεβλήθη σε αλκοτέστ το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Όλα έγιναν λίγο μετά τη 1 τη νύχτα όταν ο 48χρονος, κινούμενος με το φορτηγό του επί της οδού Μπουμπουλίνας, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και «καρφώθηκε» διαδοχικά σε έξι ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα στο δρόμο.
Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες, υλικές ζημιές στα αμάξια ενώ ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, υπεβλήθη σε αλκοτέστ το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
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