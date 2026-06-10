Πανικός στο Αιγάλεω με μεθυσμένο οδηγό φορτηγού, «καρφώθηκε» σε έξι σταθμευμένα ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Αιγάλεω φορτηγό

Πανικός στο Αιγάλεω με μεθυσμένο οδηγό φορτηγού, «καρφώθηκε» σε έξι σταθμευμένα ΙΧ

Πρόκειται για 48χρονο άντρα αλβανικής καταγωγής

Πανικός στο Αιγάλεω με μεθυσμένο οδηγό φορτηγού, «καρφώθηκε» σε έξι σταθμευμένα ΙΧ
Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τον πανικό έσπειρε αργά τη νύχτα ένας οδηγός φορτηγού στο Αιγάλεω ο οποίος, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, προσέκρουσε με το όχημα του σε έξι, σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές.

Όλα έγιναν λίγο μετά τη 1 τη νύχτα όταν ο 48χρονος, κινούμενος με το φορτηγό του επί της οδού Μπουμπουλίνας, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και «καρφώθηκε» διαδοχικά σε έξι ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα στο δρόμο.


Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες, υλικές ζημιές στα αμάξια ενώ ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, υπεβλήθη σε αλκοτέστ το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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