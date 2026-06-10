Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης, συναντήσεις με την διευθύντρια του ΔΝΤ και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ

Τι θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που θα έχει ο Έλληνας υπουργός και πρόεδρος του Eurogroup