Ανοίγει η εφαρμογή για την χορήγηση de minimis σε καλλιεργητές μηδικής, μέχρι 80 ευρώ η ενίσχυση

Η αίτηση υποβάλλεται από 10/6/2026 έως και 22/6/2026, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ - Ποιους αφορά