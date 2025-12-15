Εκνευρισμένος ο Ροντ Στιούαρτ με θεατή στη συναυλία του στην Αθήνα: Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση, του είπε
Ροντ Στιούαρτ Συναυλία ΟΑΚΑ

Εκνευρισμένος ο Ροντ Στιούαρτ με θεατή στη συναυλία του στην Αθήνα: Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση, του είπε

Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ, φώναξε ο τραγουδιστής, αφού διέκοψε την ερμηνεία του

Εκνευρισμένος ο Ροντ Στιούαρτ με θεατή στη συναυλία του στην Αθήνα: Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση, του είπε
Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Ροντ Στιούαρτ κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Αθήνα.

Ο 80χρονος τραγουδιστής ερμήνευε το κομμάτι «Do Ya Think I’m Sexy», όταν εκνευρίστηκε με έναν θεατή. Αφού διέκοψε τη συναυλία, στράφηκε στον άντρα, από την φύλαξη, που είχε ενοχληθεί γιατί μια γυναίκα, φαν του Ροντ Στιούαρτ, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον ακολουθεί σε όλες τις συναυλίες, γιατί κρατούσε μία πινακίδα, και του έκανε παρατήρηση, ξεστομίζοντας βρισιές και ζητώντας του να απομακρυνθεί από το σημείο.

«Φύγε από τη γαμ...νη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ», είπε σε εκείνον ο Ροντ Στιούαρτ. Στη συνέχεια, τόνισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για να παραπονιέται. «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει μια πινακίδα. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

@chris_antoniadou7

Rod Stewart is pissed off! What happened? #rodstewart #rodstewartconcert #popmusic #concert #pissedoff

♬ original sound - chris_antoniadou
