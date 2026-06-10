H Χρυσηίδα Δημουλίδου μάρτυρας σε επεισόδιο με άνδρα που έβγαλε μαχαίρι σε παραλία: Οι Ζητάδες ρώτησαν αν είμαι η συγγραφέας και αυτό μου άρεσε

«Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μέσα σε δύο λεπτά ήρθαν 7 Ζητάδες δεν είχα προλάβει να κλείσω το τηλέφωνο και αυτό μου άρεσε πολύ διότι ένιωσα ασφάλεια»