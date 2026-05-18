Γιώργος Λιανός για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor: Είναι μακρύς ο αγώνας, θα μπορούσε να είναι γιος μου, κανείς να μην βρεθεί στη θέση του
Αυτός ο άνθρωπος μου χάρισε αισιοδοξία με το χαμόγελό του, αυτό ήταν κάτι που με βοήθησε πραγματικά, είπε ο παρουσιαστής
Στον σοβαρό τραυματισμό που είχε ο Σταύρος Φλώρος στο «Survivor» αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιανός, σχολιάζοντας ότι ο δρόμος για την αποκατάσταση είναι μακρύς, ενώ πρόσθεσε πως ο 22χρονος θα μπορούσε να είναι παιδί του. Παράλληλα, ο παρουσιαστής ευχήθηκε να μην βρεθεί κανείς στη θέση του παίκτη.
Πριν από λίγες ημέρες, ο Σταύρος Φλώρος είχε ένα σοβαρό ατύχημα στη θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο, όσο έκανε ψαροντούφεκο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Λιανός για το συμβάν, μίλησε για πρώτη φορά για τον Σταύρο Φλώρο στη ραδιοφωνική εκπομπή Sfera 102,2, με απόσπασμα να προβάλλεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο «Breakfast@Star».
Ο παρουσιαστής του «Survivor» επεσήμανε ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η πορεία της αποκατάστασης του παίκτη και όχι όσα ακούστηκαν τις πρώτες ώρες μετά το ατύχημα. Παράλληλα, ανέφερε πως πολλές από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν αρχικά δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Όπως είπε: «Δεν με ενδιαφέρει τι είπαν οι δημοσιογράφοι. Και εγώ παρακολούθησα αρκετά πράγματα, δηλαδή και οι πρώτες πληροφορίες που είχανε βγει, εννιά στις δέκα ήταν λάθος. Από εκεί και πέρα, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε είμαι δικαστής, ούτε θέλω να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω κανέναν. Προέχει πάνω απ’ όλα η υγεία του Σταύρου, για αυτό δόθηκε και αγώνας και εδώ και στα νοσοκομεία, και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας. Και είναι μακρύς ο αγώνας, ξέρεις. Γιατί η ζωή μας είναι σαν τα stories του Instagram. Όταν δεις ένα story, μετά θα περάσεις στο επόμενο, γρήγορα. Εμένα με ενδιαφέρει το story στο οποίο έχει κολλήσει το μυαλό μου, να έχει ένα αίσιο τέλος».
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στη στήριξη που δέχτηκε ο Σταύρος Φλώρος από ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα του από την πρώτη στιγμή. Παράλληλα, τόνισε πως έχει συζητήσει και με τον ίδιο τον παίκτη για το πόσο μικρός είναι σε ηλικία, τονίζοντας ότι κανείς δεν θα έπρεπε να βιώσει μία τέτοια εμπειρία. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν ήμουν μόνο εγώ δίπλα του, ήταν πολύς κόσμος. Και ξέρεις, δεν θέλω ούτε credits να πάρω γι’ αυτό το πράγμα… Αυτή την κουβέντα πάντως που είπατε, την έχω κάνει και με το Σταύρο. Ξέρεις ότι θα μπορούσε να είσαι γιος μου. Κανείς να μη βρεθεί σε αυτή τη θέση. Οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που είχανε βγει, ήταν εντελώς λανθασμένες και διαψεύστηκαν. Δεν είδα κάποιον να ιδρώνει το αυτί του, αλλά δεν θέλω ούτε εγώ να ρίξω ευθύνες. Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Και από εκεί και πέρα, εκεί κρίνονται. Υπήρχε μία μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με το αν υπάρχει σημαδούρα».
Ο παρουσιαστής σημείωσε επίσης, ότι η κατάσταση έχει πλέον μπει σε μία πιο σταθερή πορεία, εξηγώντας ότι τα μηνύματα που λαμβάνει για την υγεία του Σταύρου Φλώρου είναι αισιόδοξα. Παράλληλα, μίλησε για τη δική του ψυχολογική διαχείριση μετά το περιστατικό, αποκαλύπτοντας ότι ψυχολόγος συνομίλησε με όλους τους παίκτες αλλά και με τον ίδιο. Όπως είπε: «Καλά είμαι. Εντάξει, περάσαν οι μέρες, μπήκε όλη αυτή η κατάσταση στον σωστό δρόμο. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το ιατρικό θέμα του Σταύρου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Δεν μου αρέσει γενικά να το κάνω αυτό, να μιλάω για το πώς νιώθω εγώ, όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει κάτι τόσο δύσκολο. Θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι, επειδή υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη, ήρθε άνθρωπος τέλος πάντων απ’ την Αθήνα, ο οποίος μίλησε με όλους τους παίκτες, ήρθε να μιλήσει και μαζί μου, αλλά περιγράφοντάς του αυτό που έζησα δίπλα στο Σταύρο, του είπα, "ξέρεις γιατρέ, νομίζω ότι εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στον Σταύρο"».
Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιανός στάθηκε στην αισιοδοξία που, όπως είπε, του μετέδωσε ο ίδιος ο Σταύρος Φλώρος παρά τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει: «Δηλαδή η αισιοδοξία που μου χάρισε αυτός ο άνθρωπος με το χαμόγελο, ξέρεις, προσπαθώντας κι εγώ να τον κάνω να ξεχαστεί, να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα απ’ αυτό που συνέβη, ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πραγματικά. Ξαφνικά, βρεθήκαμε με τον Σταύρο να λέμε αστεία, να μιλάμε για οτιδήποτε, να λέμε διάφορα πράγματα. Αφού αυτός ο άνθρωπος βλέπει το παράθυρο αισιοδοξίας, με πήρε απ’ το χέρι και κοιτάξαμε μαζί από αυτό το παράθυρο».
Την Κυριακή, ο παίκτης μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο, λίγες ημέρες μετά τον ακρωτηριασμό του στον Άγιο Δομίνικο. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram σημείωσε μεταξύ άλλων, πως η αγάπη του κόσμου του έχει δώσει τεράστια δύναμη.
Όπως είπε ο παίκτης: «Γεια σας. Επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο, σε όσους έχω απαντήσει, σε όσους δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Γίνεται χαμός, χαμός στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, να μου στέλνουν εμένα μηνύματα όχι απλά άπειρα. Άπειρα όλοι, από Ελλάδα, από εξωτερικό, είναι πανέμορφο αυτό που έχω βιώσει τις τελευταίες ημέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ, μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεό. Εκτιμάω τα πάντα, πραγματικά μόνο που κάνετε τον σταυρό σας για εμένα είναι το ύψιστο που μπορούσατε να κάνετε αυτή τη στιγμή για εμένα. Πραγματικά τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Αδερφέ μου ότι και να πω είναι λίγο πραγματικά, αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είναι τόσο δυνατό και θα είναι για μια ζωή. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα».
