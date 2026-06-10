Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Αρκούδα εμφανίστηκε στην Ολυμπιάδα Κοζάνης, προειδοποίηση προς τους κατοίκους από τον πρόεδρο της κοινότητας
Αρκούδα εμφανίστηκε στην Ολυμπιάδα Κοζάνης, προειδοποίηση προς τους κατοίκους από τον πρόεδρο της κοινότητας
«Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση
Aρκούδα εμφανίστηκε στην κοινότητα Ολυμπιάδα Κοζάνης λίγο μετά τις 23:00 χθες το βράδυ προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.
Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της Κοινότητας Ολυμπιάδας, Δημήτρης Τουρούντζας, με σχετική ανάρτησή του στο Facebook, κάλεσε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
«Ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι σήμερα το βράδυ περί ώρας 23:00 εντοπίστηκε αρκούδα στην είσοδο του χωριού απο την πλευρα της Γαλάτειας. Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου σε περίπτωση νέας εμφάνισής του. Για λόγους ασφάλειας, συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε την παρουσία της αρκούδας ή οποιοδήποτε σχετικό ίχνος ή πληροφορία, παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Παρακαλούμε για την ψυχραιμία, τη συνεργασία και την υπεύθυνη στάση όλων, με στόχο την προστασία των κατοίκων και του ίδιου του ζώου».
Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της Κοινότητας Ολυμπιάδας, Δημήτρης Τουρούντζας, με σχετική ανάρτησή του στο Facebook, κάλεσε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
«Ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι σήμερα το βράδυ περί ώρας 23:00 εντοπίστηκε αρκούδα στην είσοδο του χωριού απο την πλευρα της Γαλάτειας. Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου σε περίπτωση νέας εμφάνισής του. Για λόγους ασφάλειας, συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε την παρουσία της αρκούδας ή οποιοδήποτε σχετικό ίχνος ή πληροφορία, παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Παρακαλούμε για την ψυχραιμία, τη συνεργασία και την υπεύθυνη στάση όλων, με στόχο την προστασία των κατοίκων και του ίδιου του ζώου».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
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