Ο Ματ Ντέιμον μίλησε για το πώς ισορροπεί ανάμεσα στην πατρότητα και την «αδίστακτη» δουλειά του: Είναι δύσκολο
Ο Ματ Ντέιμον μίλησε για το πώς ισορροπεί ανάμεσα στην πατρότητα και την «αδίστακτη» δουλειά του: Είναι δύσκολο
Καθώς τα παιδιά μου μεγαλώνουν, πραγματικά προσπαθώ να είμαι εδώ τώρα, σημείωσε ο ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να εξασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ της πατρότητας και της καριέρας του στο «αδίστακτο» Χόλιγουντ» παρουσίασε ο Ματ Ντέιμον, τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα δύσκολο.
Ο 55χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στο θέμα σε πρόσφατη συνέντευξή του στο GQ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ και η σύζυγός του, Λουτσιάνα, έχουν τέσσερις κόρες: την 26χρονη Αλέξια, τη 19χρονη Ιζαμπέλα, τη 17χρονη Τζία και τη, 15χρονη Στέλλα. Όταν παντρεύτηκαν το 2005, ο Ντέιμον υιοθέτησε την κόρη της Λουτσιάνα, Αλέξια, την οποία εκείνη είχε αποκτήσει από προηγούμενη σχέση.
Στη συνέντευξή του, ο Ντέιμον είπε ότι προσπαθεί πλέον να είναι περισσότερο παρών για τα παιδιά του, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται την «αβέβαιη δουλειά» της βιομηχανίας του θεάματος. Στα πρώτα στάδια της καριέρας του, όπως εξήγησε, ένιωθε ότι «έπρεπε να αποδείξει κάτι». Χρόνια αργότερα, όμως, το ζήτημα είναι «να αποδέχεσαι δουλειές και να τις κάνεις με τους δικούς σου όρους, όσο πιο ακριβώς και όσο πιο καλά μπορείς».
Συνεχίζοντας, ο Ματ Ντέιμον ανέφερε ότι «Το σκέφτομαι πολύ, ειδικά καθώς τα παιδιά μου μεγαλώνουν: πραγματικά προσπαθώ να είμαι εδώ τώρα. Και μου είναι δύσκολο να το κάνω αυτό. Νομίζω ότι ίσως αυτό έχει να κάνει με τη φύση μου», είπε ο ηθοποιός, προτού μιλήσει για τις αβεβαιότητες μιας καριέρας στο Χόλιγουντ.
Η μεγαλύτερη δυσκολία για εκείνον έγκειται στο γεγονός ότι η υποκριτική αποτελεί έναν αδίστακτο κλάδο: «Έχει επίσης να κάνει με αυτή την καριέρα, όπου προσπαθείς πάντα να καταλάβεις τι έρχεται μετά, γιατί είναι μια τόσο αβέβαιη δουλειά και αρκετά αδίστακτη. Αυτά τα πράγματα έχουν συντελέσει, νομίζω, στο να με απομακρύνουν από το σημείο όπου βρίσκομαι, περισσότερο απ’ όσο θα ήθελα».
Ο Ντέιμον θυμήθηκε ότι μετά την εμφάνισή του στο πλευρό του Μπεν Άφλεκ στην ταινία Good Will Hunting του 1997, δεχόταν τον έναν ρόλο μετά τον άλλο. Οι δύο τους κέρδισαν Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και έκτοτε έχουν συνεργαστεί σε αρκετά projects. Πρόσφατα, ο Ντέιμον και ο Άφλεκ πρωταγωνίστησαν στο αστυνομικό θρίλερ του Netflix The Rip.
Ο Ντέιμον παραδέχτηκε ότι υπάρχει ο φόβος πως κάποια μέρα «το τηλέφωνο θα σταματήσει να χτυπά», προσθέτοντας: «Υπάρχει αυτή η λίστα για την οποία ακούς, και ποτέ δεν ξέρεις». Στη συνέχεια διευκρίνισε: «Δεν υπάρχει επίσημη λίστα, αλλά υπάρχει. Μερικές φορές μπορείς να πάρεις το πράσινο φως για μια ταινία σε ένα στούντιο, αλλά όχι σε ένα άλλο, και το γνωρίζεις πολύ καλά αυτό. Εγώ πάντα το γνώριζα πολύ καλά».
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει λιγότερους ρόλους, ώστε να είναι περισσότερο παρών στη ζωή των παιδιών του. Παράλληλα, έχει επικεντρωθεί και στην εταιρεία παραγωγής Artists Equity, την οποία ίδρυσε μαζί με τον Μπεν Άφλεκ.
Ο 55χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στο θέμα σε πρόσφατη συνέντευξή του στο GQ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ και η σύζυγός του, Λουτσιάνα, έχουν τέσσερις κόρες: την 26χρονη Αλέξια, τη 19χρονη Ιζαμπέλα, τη 17χρονη Τζία και τη, 15χρονη Στέλλα. Όταν παντρεύτηκαν το 2005, ο Ντέιμον υιοθέτησε την κόρη της Λουτσιάνα, Αλέξια, την οποία εκείνη είχε αποκτήσει από προηγούμενη σχέση.
Στη συνέντευξή του, ο Ντέιμον είπε ότι προσπαθεί πλέον να είναι περισσότερο παρών για τα παιδιά του, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται την «αβέβαιη δουλειά» της βιομηχανίας του θεάματος. Στα πρώτα στάδια της καριέρας του, όπως εξήγησε, ένιωθε ότι «έπρεπε να αποδείξει κάτι». Χρόνια αργότερα, όμως, το ζήτημα είναι «να αποδέχεσαι δουλειές και να τις κάνεις με τους δικούς σου όρους, όσο πιο ακριβώς και όσο πιο καλά μπορείς».
Συνεχίζοντας, ο Ματ Ντέιμον ανέφερε ότι «Το σκέφτομαι πολύ, ειδικά καθώς τα παιδιά μου μεγαλώνουν: πραγματικά προσπαθώ να είμαι εδώ τώρα. Και μου είναι δύσκολο να το κάνω αυτό. Νομίζω ότι ίσως αυτό έχει να κάνει με τη φύση μου», είπε ο ηθοποιός, προτού μιλήσει για τις αβεβαιότητες μιας καριέρας στο Χόλιγουντ.
Matt Damon candidly reveals how 'ruthless' Hollywood has affected him as a father-of-four: 'It's hard' https://t.co/EledJdQyKT— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 9, 2026
Ο Ντέιμον θυμήθηκε ότι μετά την εμφάνισή του στο πλευρό του Μπεν Άφλεκ στην ταινία Good Will Hunting του 1997, δεχόταν τον έναν ρόλο μετά τον άλλο. Οι δύο τους κέρδισαν Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και έκτοτε έχουν συνεργαστεί σε αρκετά projects. Πρόσφατα, ο Ντέιμον και ο Άφλεκ πρωταγωνίστησαν στο αστυνομικό θρίλερ του Netflix The Rip.
Ο Ντέιμον παραδέχτηκε ότι υπάρχει ο φόβος πως κάποια μέρα «το τηλέφωνο θα σταματήσει να χτυπά», προσθέτοντας: «Υπάρχει αυτή η λίστα για την οποία ακούς, και ποτέ δεν ξέρεις». Στη συνέχεια διευκρίνισε: «Δεν υπάρχει επίσημη λίστα, αλλά υπάρχει. Μερικές φορές μπορείς να πάρεις το πράσινο φως για μια ταινία σε ένα στούντιο, αλλά όχι σε ένα άλλο, και το γνωρίζεις πολύ καλά αυτό. Εγώ πάντα το γνώριζα πολύ καλά».
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει λιγότερους ρόλους, ώστε να είναι περισσότερο παρών στη ζωή των παιδιών του. Παράλληλα, έχει επικεντρωθεί και στην εταιρεία παραγωγής Artists Equity, την οποία ίδρυσε μαζί με τον Μπεν Άφλεκ.
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