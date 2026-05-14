Ο Γιώργος Λιανός είναι σε σοκ και συνέχεια δίπλα στο παιδί, λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor
Ο Γιώργος Λιανός είναι σε σοκ και συνέχεια δίπλα στο παιδί, λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor
Το μυαλό όλων μας είναι να πάει το παιδί στην Αμερική και να καλυτερεύσει το άλλο του πόδι, δήλωσε ο παρουσιαστής
Σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πως είναι ο Γιώργος Λιανός λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου στο «Survivor», προσθέτοντας ότι ο παρουσιαστής είναι διαρκώς στο πλευρό του παίκτη που νοσηλεύεται.
Ο 22χρονος που συμμετέχει στο ριάλιτι επιβίωσης, είχε ένα σοβαρό ατύχημα σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο, όσο έκανε ψαροντούφεκο με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου, ανέφερε πως ο Γιώργος Λιανός, που παρουσιάζει το «Survivor» ενώ παράλληλα συμμετέχει σε ραδιοφωνική εκπομπή του Sfera 102,2 έχει επηρεαστεί ψυχολογικά από το συμβάν.
Στη συνέχεια, εξέφρασε τις ευχές του σχετικά με την πορεία της υγείας του Σταύρου Φλώρου: «Αυτά είναι πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο από προχθές. Και λόγω του Γιώργου, που ξέρετε, ο Γιώργος είναι και συνεργάτης, κι αυτός ήταν χάλια. Όλων το μυαλό μας είναι το παιδί να μπορέσει να είναι καλά και τώρα να πάει στην Αμερική και να μπορέσει να καλυτερεύσει το άλλο του πόδι. Ο Γιώργος Λιανός είναι σε σοκ, είναι εκεί συνέχεια δίπλα στο παιδί. Σε σοκ είναι. Σε σοκ. Όλο αυτό το πράγμα είναι φοβερό».
Δείτε το βίντεο
Το χρονικό του ατυχήματος
Αρχικά, η είδηση για τον σοβαρό τραυματισμό έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης του ΣΚΑΪ το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου, στην οποία γνωστοποιήθηκε και η αναστολή της προβολής του προγράμματος. Στη συνέχεια, η εταιρεία παραγωγής AcunMedya εξέδωσε και εκείνη σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο παίκτης τραυματίστηκε όταν τουριστικό σκάφος τον παρέσυρε την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.
Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο cdn.com.do, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον Έλληνα παίκτη του «Survivor», προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή όπου διεξάγονται τα γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.
Ο 22χρονος που συμμετέχει στο ριάλιτι επιβίωσης, είχε ένα σοβαρό ατύχημα σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο, όσο έκανε ψαροντούφεκο με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου, ανέφερε πως ο Γιώργος Λιανός, που παρουσιάζει το «Survivor» ενώ παράλληλα συμμετέχει σε ραδιοφωνική εκπομπή του Sfera 102,2 έχει επηρεαστεί ψυχολογικά από το συμβάν.
Στη συνέχεια, εξέφρασε τις ευχές του σχετικά με την πορεία της υγείας του Σταύρου Φλώρου: «Αυτά είναι πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο από προχθές. Και λόγω του Γιώργου, που ξέρετε, ο Γιώργος είναι και συνεργάτης, κι αυτός ήταν χάλια. Όλων το μυαλό μας είναι το παιδί να μπορέσει να είναι καλά και τώρα να πάει στην Αμερική και να μπορέσει να καλυτερεύσει το άλλο του πόδι. Ο Γιώργος Λιανός είναι σε σοκ, είναι εκεί συνέχεια δίπλα στο παιδί. Σε σοκ είναι. Σε σοκ. Όλο αυτό το πράγμα είναι φοβερό».
Δείτε το βίντεο
Το χρονικό του ατυχήματος
Αρχικά, η είδηση για τον σοβαρό τραυματισμό έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης του ΣΚΑΪ το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου, στην οποία γνωστοποιήθηκε και η αναστολή της προβολής του προγράμματος. Στη συνέχεια, η εταιρεία παραγωγής AcunMedya εξέδωσε και εκείνη σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο παίκτης τραυματίστηκε όταν τουριστικό σκάφος τον παρέσυρε την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.
Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο cdn.com.do, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον Έλληνα παίκτη του «Survivor», προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή όπου διεξάγονται τα γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα