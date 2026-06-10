Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Μουντιάλ: Ιδανικές συνθήκες για τη διασπορά επικίνδυνων λοιμώξεων, ποιες ανησυχούν τους ειδικούς
Μουντιάλ: Ιδανικές συνθήκες για τη διασπορά επικίνδυνων λοιμώξεων, ποιες ανησυχούν τους ειδικούς
Εκατομμύρια φίλαθλοι θα ταξιδέψουν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τη διασπορά μεταδοτικών νοσημάτων
Εικόνες από αεροδρόμια με αυξημένη κίνηση, κατάμεστα στάδια, μπαρ γεμάτα φιλάθλους και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που κατακλύζονται από κόσμο αναμένεται να κυριαρχήσουν από τις 11 Ιουνίου, όταν ξεκινήσει το Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Εκατομμύρια φίλαθλοι από κάθε γωνιά του πλανήτη θα βρεθούν στις τρεις χώρες για να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Για τους ειδικούς στη δημόσια υγεία, ωστόσο, η παγκόσμια αυτή «συνάντηση» πληθυσμών αποτελεί και μία δοκιμασία για τα συστήματα επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο άρθρο του στο The Conversation ο Andrés Henao, αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής και Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz, τα αθλητικά γεγονότα τέτοιου μεγέθους σπάνια οδηγούν σε μεγάλες επιδημίες, ωστόσο δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση λοιμώξεων και δοκιμάζουν την ετοιμότητα των υγειονομικών αρχών.
Αντίθετα, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αποτελούν πολύ πιο ρεαλιστικό κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναζωπύρωση της ιλαράς στις ΗΠΑ, αλλά και στον Καναδά και το Μεξικό. Η ιλαρά συγκαταλέγεται στα πιο μεταδοτικά νοσήματα παγκοσμίως και ένας μόνο μολυσμένος ταξιδιώτης μπορεί να πυροδοτήσει αλυσίδα μετάδοσης σε αεροδρόμια, στάδια ή χώρους μαζικής συνάθροισης.
Την ίδια στιγμή, η γρίπη εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα υγείας, ενώ η COVID-19 παραμένει παρούσα, προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες νοσηλείες κάθε χρόνο. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων ευνοούν την κυκλοφορία αυτών των ιών και αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης.
Ο Δάγκειος Πυρετός, που προκαλεί υψηλό πυρετό και έντονους μυϊκούς πόνους και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά τον κίνδυνο εισαγωγής λοιμώξεων, όπως ο κίτρινος πυρετός και ο ιός Oropouche από ταξιδιώτες που φθάνουν από ενδημικές περιοχές της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής.
Αν και η πιθανότητα ευρείας διασποράς θεωρείται μικρή, η μαζική μετακίνηση πληθυσμών αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης μεμονωμένων περιστατικών ή τοπικών εστιών μετάδοσης.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούνται στενά λοιμώξεις όπως η σύφιλη, αλλά και η mpox (πρώην ευλογιά των πιθήκων), η οποία συνεχίζει να καταγράφει κρούσματα και μεταδίδεται μέσω στενής σωματικής επαφής.
Εκατομμύρια φίλαθλοι από κάθε γωνιά του πλανήτη θα βρεθούν στις τρεις χώρες για να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Για τους ειδικούς στη δημόσια υγεία, ωστόσο, η παγκόσμια αυτή «συνάντηση» πληθυσμών αποτελεί και μία δοκιμασία για τα συστήματα επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο άρθρο του στο The Conversation ο Andrés Henao, αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής και Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz, τα αθλητικά γεγονότα τέτοιου μεγέθους σπάνια οδηγούν σε μεγάλες επιδημίες, ωστόσο δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση λοιμώξεων και δοκιμάζουν την ετοιμότητα των υγειονομικών αρχών.
Ιλαρά, η γρίπη και COVID-19 η μεγαλύτερη απειλήΠαρότι η επιδημία του ιού Έμπολα που βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αφρικής έχει προκαλέσει ανησυχία διεθνώς, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων σε χώρους διεξαγωγής αγώνων είναι εξαιρετικά χαμηλός. Ο ιός μεταδίδεται μόνο μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά και όχι αερογενώς, ενώ οι ασθενείς γίνονται μεταδοτικοί μόνο όταν εμφανίσουν συμπτώματα.
Αντίθετα, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αποτελούν πολύ πιο ρεαλιστικό κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναζωπύρωση της ιλαράς στις ΗΠΑ, αλλά και στον Καναδά και το Μεξικό. Η ιλαρά συγκαταλέγεται στα πιο μεταδοτικά νοσήματα παγκοσμίως και ένας μόνο μολυσμένος ταξιδιώτης μπορεί να πυροδοτήσει αλυσίδα μετάδοσης σε αεροδρόμια, στάδια ή χώρους μαζικής συνάθροισης.
Την ίδια στιγμή, η γρίπη εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα υγείας, ενώ η COVID-19 παραμένει παρούσα, προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες νοσηλείες κάθε χρόνο. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων ευνοούν την κυκλοφορία αυτών των ιών και αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης.
Τα κουνούπια στο μικροσκόπιο των αρχώνΈνα ακόμη πεδίο ανησυχίας αφορά τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ και του Μεξικού, όπου οι αγώνες θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
Ο Δάγκειος Πυρετός, που προκαλεί υψηλό πυρετό και έντονους μυϊκούς πόνους και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά τον κίνδυνο εισαγωγής λοιμώξεων, όπως ο κίτρινος πυρετός και ο ιός Oropouche από ταξιδιώτες που φθάνουν από ενδημικές περιοχές της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής.
Αν και η πιθανότητα ευρείας διασποράς θεωρείται μικρή, η μαζική μετακίνηση πληθυσμών αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης μεμονωμένων περιστατικών ή τοπικών εστιών μετάδοσης.
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματαΟι ειδικοί στρέφουν την προσοχή τους και σε μία λιγότερο προβεβλημένη κατηγορία κινδύνων: τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι σημαντικό ποσοστό των διεθνών ταξιδιωτών προχωρά σε περιστασιακές σεξουαλικές επαφές κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, συχνά χωρίς τη χρήση προφυλάξεων.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούνται στενά λοιμώξεις όπως η σύφιλη, αλλά και η mpox (πρώην ευλογιά των πιθήκων), η οποία συνεχίζει να καταγράφει κρούσματα και μεταδίδεται μέσω στενής σωματικής επαφής.
Πώς προετοιμάζονται οι υγειονομικές αρχέςΟι υγειονομικές υπηρεσίες των τριών διοργανωτριών χωρών έχουν ενισχύσει τα συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης. Στις ΗΠΑ, ερευνητές και φορείς δημόσιας υγείας θα παρακολουθούν ακόμη και τα λύματα μεγάλων αστικών κέντρων, αναζητώντας γενετικά ίχνη παθογόνων μικροοργανισμών ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές εστίες μετάδοσης.
Οι ειδικοί συνιστούν στους φιλάθλους να έχουν επικαιροποιήσει τους βασικούς εμβολιασμούς τους – ιδίως για ιλαρά, γρίπη και COVID-19 -, να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά όπου χρειάζεται, να τηρούν μέτρα ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις ή να φορούν μάσκα εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα λοίμωξης.
Πηγή: ygeiamou.gr
Πηγή: ygeiamou.gr
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