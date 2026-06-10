Γαλοπούλα τέλος στα σχολικά κυλικεία: Από Σεπτέμβριο «μικραίνει» και το κουλούρι
ΕΛΛΑΔΑ
Σχολικά κυλικεία Παιδική παχυσαρκία

Γαλοπούλα τέλος στα σχολικά κυλικεία: Από Σεπτέμβριο «μικραίνει» και το κουλούρι

Από τη σχολική χρονιά 2026-2027 εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κυλικεία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας - Eισάγονται πιο υγιεινές επιλογές, όπως λαχανικά, φυτικά ροφήματα και ζυμωμένα γαλακτοκομικά, ενώ προβλέπονται συχνότεροι έλεγχοι

Γαλοπούλα τέλος στα σχολικά κυλικεία: Από Σεπτέμβριο «μικραίνει» και το κουλούρι
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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Αυστηροί κανόνες μπαίνουν στα σχολικά κυλικεία από τη νέα σχολική χρονιά, με σκοπό την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας στην οποία η χώρα μας είναι «πρωταθλήτρια» της Ευρώπης.

Με τη νέα υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε, κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να προβούν σε πλήρη αναδιάταξη των προϊόντων που έχουν στα ράφια τους, όπως φαίνεται από τα τρόφιμα που επιτρέπονται και απαγορεύονται.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
30 ΣΧΟΛΙΑ

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