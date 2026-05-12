Κατερίνα Καινούργιου: Με κατηγόρησαν επειδή γέννησα με καισαρική τομή, πάμε καλά;

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου στάθηκε στη δυσκολία και στον πόνο που συνοδεύει την καισαρική τομή, υπογραμμίζοντας πως κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για το σώμα της και ότι δεν πρέπει να υπάρχει κριτική γύρω από σχετικά ζητήματα.Πιο αναλυτικά, τόνισε: «Ο μήνας Απρίλιος ήταν αφιερωμένος στην καισαρική τομή, και αν δείτε υπήρχαν πάρα πολλά αφιερώματα μέσα στα social media. Αρχικά, έδειχναν το μέγεθος της βελόνας, την τομή, τον πόνο. Είναι επτά στρώσεις δέρματος, δηλαδή το σώμα εκεί υποφέρει για να φέρει ένα μωράκι στη ζωή. Οπότε δεν θα κρίνετε καμία γυναίκα για τον τρόπο που έχει επιλέξει, ή για τον τρόπο που της είπε ο γιατρός ότι πρέπει να γεννήσει. Αυτό είναι προσωπικό δικαίωμά της. Αυτές οι αντιλήψεις που είχαμε εκατό χρόνια πριν, ότι "για να νιώσεις το παιδί, πρέπει να το γεννήσεις φυσιολογικά;". Δηλαδή πραγματικά, ό,τι σου πει ο γιατρός και ό,τι θέλεις. Γιατί μπορεί έτσι να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί μπορεί να έχεις ένα ιστορικό, για χίλιους δυο λόγους. Ποιοι είμαστε, για να κρίνουμε το πώς θα φέρει μία άλλη γυναίκα το παιδί της στον κόσμο; Είναι προσωπικό δικαίωμα. Και το σώμα της κάθε γυναίκας, είναι δικό της. Να το κάνει η ίδια, ό,τι κρίνει. Και οι δύο όμως τρόποι, είναι τρόποι τους οποίους πρέπει να σεβαστείς, και έχουν πόνο, πόνο πολύ και αγάπη».