Οι πρώτες φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της: Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα
Από τη στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα, γράφει η παρουσιάστρια

Τις πρώτες φωτογραφίες με την κόρη της δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, υποδέχτηκαν το παιδί τους την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου ανάρτησε στιγμιότυπα με την ίδια να κρατά στην αγκαλιά της το μωρό τους και μοιράστηκε τα συναισθήματά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον γιατρό της και ευχήθηκε να μπορέσουν να βιώσουν τη μητρότητα όσες γυναίκες το επιθυμούν, ενώ δήλωσε πως τώρα πια αγαπάει ακόμη περισσότερο τον αγαπημένο της και πατέρα της κόρης της.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα. Από τη στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα. Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

Επίσης, η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μητέρες: «Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας. Χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό».

Τέλος, εκφράζοντας την αγάπη της για τον σύντροφό της, ανέφερε: «Παναγιώτη σε αγαπάω πιο πολύ από ποτέ».

