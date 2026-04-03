Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι
Η παρουσιάστρια του Alpha γέννησε με καισαρική ένα κοριτσάκι, βάρους περίπου 2 κιλών και 600 γραμμαρίων

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια του Alpha έφερε στον κόσμο με καισαρική ένα υγιέστατο κοριτσάκι στο μαιευτήριο Ρέα, βάρους περίπου 2 κιλών και 600 γραμμαρίων.

Όπως είναι φυσικό, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι μαζί από τις αρχές του 2024.

Στις 3 Μαΐου 2025, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι και εκείνη είπε το μεγάλο «ναι». Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο, το ζευγάρι υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της, ποζάροντας με τον σύντροφό της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

