Η Αποστολία Ζώη χάιδεψε ελάφι στην Ιαπωνία: Έφυγα πιο πλούσια
Η Αποστολία Ζώη χάιδεψε ελάφι στην Ιαπωνία: Έφυγα πιο πλούσια
Η τραγουδίστρια ανέβασε βίντεο στο Instagram από τη στιγμή
Ένα ελάφι χάιδεψε στην Ιαπωνία η Αποστολία Ζώη και συγκινήθηκε καθώς εκείνο έσκυψε ξανά το κεφάλι του για να συνεχίσει να το χαϊδεύει.
Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε ένα ταξίδι στο εξωτερικό από όπου μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα με τους followers της στα social media και την Παρασκευή 24 Απριλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου συνάντησε ένα ελάφι, υποκλήθηκε σε αυτό και το πλησίασε, με εκείνο να στρέφει το πρόσωπό του προς το μέρος της ξανά.
Δεν έκοψε στιγμή από το βίντεο, καθώς όπως είπε θέλει αυτή τη στιγμή να τη θυμάται για πάντα: «Uncut γιατί τέτοιες στιγμές, θέλω να τις έχω όπως έγιναν…Έφυγα πιο πλούσια…», έγραψε και στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Bucket list που δεν ήξερα ότι ήθελα να έχω...».
Δείτε το βίντεο
Πριν από μερικές ημέρες, η Αποστολία Ζώη βρέθηκε στο Τόκιο και φωτογραφήθηκε, φορώντας ιαπωνικό παραδοσιακό κιμονό και κρατώντας μία ομπρέλα, σε μία προσπάθεια να προσεγγίσει την εικόνα μία Γιαπωνέζας. Αφού μοιράστηκε υλικό με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Θα μπορούσα να το συνηθίσω…».
Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε ένα ταξίδι στο εξωτερικό από όπου μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα με τους followers της στα social media και την Παρασκευή 24 Απριλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου συνάντησε ένα ελάφι, υποκλήθηκε σε αυτό και το πλησίασε, με εκείνο να στρέφει το πρόσωπό του προς το μέρος της ξανά.
Δεν έκοψε στιγμή από το βίντεο, καθώς όπως είπε θέλει αυτή τη στιγμή να τη θυμάται για πάντα: «Uncut γιατί τέτοιες στιγμές, θέλω να τις έχω όπως έγιναν…Έφυγα πιο πλούσια…», έγραψε και στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Bucket list που δεν ήξερα ότι ήθελα να έχω...».
Δείτε το βίντεο
Πριν από μερικές ημέρες, η Αποστολία Ζώη βρέθηκε στο Τόκιο και φωτογραφήθηκε, φορώντας ιαπωνικό παραδοσιακό κιμονό και κρατώντας μία ομπρέλα, σε μία προσπάθεια να προσεγγίσει την εικόνα μία Γιαπωνέζας. Αφού μοιράστηκε υλικό με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Θα μπορούσα να το συνηθίσω…».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
