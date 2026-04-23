Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ: Τα φιλιά στη μέση του δρόμου και το δαχτυλίδι που άναψε φωτιές για κρυφό αρραβώνα
Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ: Τα φιλιά στη μέση του δρόμου και το δαχτυλίδι που άναψε φωτιές για κρυφό αρραβώνα
Η ηθοποιός εθεάθη με μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό χέρι
Μία νέα βόλτα του Χάρι Στάιλς με τη Ζόι Κράβιτζ, στην οποία το ζευγάρι εθεάθη σε πιο τρυφερές στιγμές να φιλιέται στη μέση του δρόμου, πυροδότησε παράλληλα φήμες για κρυφό αρραβώνα λόγω του δαχτυλιδιού που παρατηρήθηκε να φοράει η ηθοποιός.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Sun, ο πρώην τραγουδιστής των One Direction εντοπίστηκε να πλησιάζει το όχημα της Ζόι Κράβιτζ και να τη φιλά, μετά από επίσκεψή του στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Λονδίνο.
Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Ο Χάρι και η Ζόι δείχνουν πολύ ερωτευμένοι και εκείνη έχει ένα τεράστιο διαμάντι στο δάχτυλό της. Είναι πολύ ευγενικός, τη συνόδευσε μέχρι το αυτοκίνητο και έσκυψε για να τη φιλήσει. Όταν έφυγε, της κούνησε το χέρι. Η Ζόι χαμογελούσε διαρκώς. Δεν μπορούσες να μην προσέξεις το δαχτυλίδι, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο».
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με μπεζ καμπαρντίνα και καπέλο baseball με την επιγραφή «Kiss», το οποίο αποτελεί επίσημο προϊόν από τη νέα δισκογραφική δουλειά του τραγουδιστή με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». Ταυτόχρονα, δεν πέρασε απαρατήρητο ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, με πρόσωπο που γνωρίζει το ζευγάρι να αναφέρει πως πρόκειται για επισημοποίηση της σχέσης τους.
Οι νέες πληροφορίες για τη σχέση τους έρχονται να προστεθούν σε φήμες που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες για την εξέλιξη του δεσμού τους. Σύμφωνα με πηγές, το ζευγάρι πέρασε μαζί τις γιορτές των Χριστουγέννων με την οικογένεια του Στάιλς, ενώ ακολούθησε ταξίδι στις Μπαχάμες για την Πρωτοχρονιά.
Πρόσωπο από το περιβάλλον τους ανέφερε: «Ο Χάρι και η Ζόι υποδέχτηκαν μαζί τη νέα χρονιά στις Μπαχάμες. Ήταν μια ιδιαίτερη περίσταση και υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των ντόπιων ότι έγινε πρόταση γάμου». Υπενθυμίζεται, ότι η σχέση τους είχε αποκαλυφθεί τον Αύγουστο, όταν φέρεται να εθεάθησαν να φιλιούνται σε εστιατόριο στο Σόχο του Λονδίνου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τους ίδιους.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Sun, ο πρώην τραγουδιστής των One Direction εντοπίστηκε να πλησιάζει το όχημα της Ζόι Κράβιτζ και να τη φιλά, μετά από επίσκεψή του στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Λονδίνο.
Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Ο Χάρι και η Ζόι δείχνουν πολύ ερωτευμένοι και εκείνη έχει ένα τεράστιο διαμάντι στο δάχτυλό της. Είναι πολύ ευγενικός, τη συνόδευσε μέχρι το αυτοκίνητο και έσκυψε για να τη φιλήσει. Όταν έφυγε, της κούνησε το χέρι. Η Ζόι χαμογελούσε διαρκώς. Δεν μπορούσες να μην προσέξεις το δαχτυλίδι, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο».
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με μπεζ καμπαρντίνα και καπέλο baseball με την επιγραφή «Kiss», το οποίο αποτελεί επίσημο προϊόν από τη νέα δισκογραφική δουλειά του τραγουδιστή με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». Ταυτόχρονα, δεν πέρασε απαρατήρητο ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, με πρόσωπο που γνωρίζει το ζευγάρι να αναφέρει πως πρόκειται για επισημοποίηση της σχέσης τους.
Οι νέες πληροφορίες για τη σχέση τους έρχονται να προστεθούν σε φήμες που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες για την εξέλιξη του δεσμού τους. Σύμφωνα με πηγές, το ζευγάρι πέρασε μαζί τις γιορτές των Χριστουγέννων με την οικογένεια του Στάιλς, ενώ ακολούθησε ταξίδι στις Μπαχάμες για την Πρωτοχρονιά.
Πρόσωπο από το περιβάλλον τους ανέφερε: «Ο Χάρι και η Ζόι υποδέχτηκαν μαζί τη νέα χρονιά στις Μπαχάμες. Ήταν μια ιδιαίτερη περίσταση και υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των ντόπιων ότι έγινε πρόταση γάμου». Υπενθυμίζεται, ότι η σχέση τους είχε αποκαλυφθεί τον Αύγουστο, όταν φέρεται να εθεάθησαν να φιλιούνται σε εστιατόριο στο Σόχο του Λονδίνου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τους ίδιους.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
