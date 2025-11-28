Ζόι Κράβιτζ - Χάρι Στάιλς: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ - Εθεάθησαν να περπατούν χέρι-χέρι στη Ρώμη
Ζόι Κράβιτζ - Χάρι Στάιλς: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ - Εθεάθησαν να περπατούν χέρι-χέρι στη Ρώμη
Οι πρώτες φήμες περί σχέσης ανάμεσά τους ξεκίνησαν τον Αύγουστο κι έκτοτε, έχουν εμφανιστεί πολλές φορές μαζί δημόσια
Μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη σχέση τους φαίνεται πως περνούν η Ζόι Κράβιτζ και ο Χάρι Στάιλς, καθώς οι δυο τους εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Ρώμη, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν μαζί και μάλιστα πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Το γνωστό ζευγάρι εμφανίστηκε δημόσια τις προηγούμενες εβδομάδες, ωστόσο η πρόσφατη κοινή τους παρουσία στην ιταλική πρωτεύουσα έφερε ξανά τη σχέση τους στο επίκεντρο.
Οι δύο τους εθεάθησαν την Τετάρτη να κρατιούνται χέρι-χέρι κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στους δρόμους της Ρώμης. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Ζόι Κράβιτζ φάνηκε να γέρνει πάνω του και να ακουμπά το κεφάλι της στον ώμο του.
Ο τραγουδιστής κράτησε χαμηλό προφίλ κι εμφανίστηκε ντυμένος με μαύρο πουλόβερ και παντελόνι, πάνω από τα οποία φορούσε μια μπεζ καμπαρντίνα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με μαύρο σκουφί και σκούρα γυαλιά ηλίου. Από την άλλη, η 36χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Big Little Lies» επέλεξε έναν γκρι παλτό, σκουρόχρωμη ζακέτα και μπεζ παντελόνι, ενώ είχε καλύψει τα μαλλιά της με μαύρο μαντήλι δεμένο στο κεφάλι.
Η εμφάνισή τους στη Ρώμη έρχεται έπειτα από αρκετό καιρό που το ζευγάρι απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας. Η προηγούμενη κοινή τους εμφάνιση είχε γίνει τον Σεπτέμβριο, όταν είχαν εντοπιστεί σε τρυφερές στιγμές λίγο μετά την αναχώρησή τους από τη Νέα Υόρκη με προορισμό και πάλι τη Ρώμη.
Τον Οκτώβριο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η σχέση τους είχε προχωρήσει σε πιο σοβαρό επίπεδο, καθώς η Ζόι Κράβιτζ φέρεται να φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Χάρι Στάιλς στο Λονδίνο, την περίοδο που εργαζόταν για την επόμενη κινηματογραφική της δουλειά.
Πηγή είχε δηλώσει τότε στη Sun: «Πέρασαν ένα καταπληκτικό καλοκαίρι μαζί και τα πράγματα σοβαρεύουν όλο και περισσότερο μεταξύ τους». Η ίδια πηγή πρόσθεσε επίσης: «Ο Χάρι και η Ζόι έχουν πραγματική σύνδεση, αυτό είναι αγάπη. Βρίσκονται σε μια περίοδο μέλιτος και είναι σχεδόν αχώριστοι».
Οι πρώτες φήμες περί σχέσης ανάμεσα στη Ζόι Κράβιτζ και τον πρώην τραγουδιστή των One Direction ξεκίνησαν τον Αύγουστο, όταν οι δύο τους είχαν απαθανατιστεί να περπατούν αγκαζέ σε έξοδό τους στη Ρώμη. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον ίδιο μήνα, είχαν φωτογραφηθεί να φιλιούνται και να δείχνουν ιδιαίτερα διαχυτικοί κατά τη διάρκεια εξόδου στο Λονδίνο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Harry Styles and Zoe Kravitz hold hands on romantic stroll in Rome ahead of Thanksgiving https://t.co/Z9Tjdz0sXn pic.twitter.com/jYVk8vxdBv— Page Six (@PageSix) November 28, 2025
