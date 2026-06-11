Σοβαρές απειλές για ξένη ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές του 2027 βλέπει ο Γάλλος πρωθυπουργός

Ο κίνδυνος ξένης ανάμιξης ήταν σημαντικός στις δημοτικές εκλογές, χωρίς μεγάλη επίδραση, κάτι που αφήνει να διαφανούν οι προοπτικές σοβαρών απειλών στις προεδρικές εκλογές, δήλωσε ο Λεκορνί