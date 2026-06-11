Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς έξω από το Αζτέκα, βίντεο
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Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς έξω από το Αζτέκα, βίντεο

Μέλη του «Μαύρου Μπλοκ» επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κοντά στη Θύρα 8 του Αζτέκα

Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς έξω από το Αζτέκα, βίντεο
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού, όπου διεξάγεται ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, απαιτώντας δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια έντονη βία που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι διαδηλωτές απομάκρυναν μέρος των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων γύρω από την περίμετρο του γηπέδου και αντάλλαξαν χτυπήματα με τις αστυνομικές δυνάμεις που επιχείρησαν να τους απωθήσουν.



Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μέλη του «μαύρου μπλοκ» ξεκίνησαν να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς κοντά στη θύρα 8.


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