Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς έξω από το Αζτέκα, βίντεο

🚨#ENFRENTAMIENTOS afuera del Estadio Banorte entre bloque negro y POLICÍAS. Así la situación TENSA en pleno partido Mundial 2026 Es #CDMX. pic.twitter.com/5UviPsDnfY — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) June 11, 2026

🔴 Porros agreden a policías en una de las puertas del Estadio Azteca.



Policía resiste agresión de encapuchados violentos. pic.twitter.com/C3l9QFAKQE — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺 (@Hans2412) June 11, 2026

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Violencia en las inmediaciones del Estadio Azteca cuando el bloque antimundialista lanzaron piedras y botes durante una protesta a policías a caballo pic.twitter.com/cC2LewgDcn — David Ordaz (@david_ordaz) June 11, 2026

🚨 Una persona vestida de negro lanzó una botella de PET hacia elementos policiales que replegaban a manifestantes en el puente de Acoxpa, en las inmediaciones del Estadio Azteca.



Tras el incidente, elementos de seguridad intentaron alcanzarlo, pero la persona logró alejarse del… pic.twitter.com/gKumvzYJuV — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 11, 2026