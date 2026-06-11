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Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς έξω από το Αζτέκα, βίντεο
Μέλη του «Μαύρου Μπλοκ» επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κοντά στη Θύρα 8 του Αζτέκα
Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, απαιτώντας δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια έντονη βία που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.
Οι διαδηλωτές απομάκρυναν μέρος των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων γύρω από την περίμετρο του γηπέδου και αντάλλαξαν χτυπήματα με τις αστυνομικές δυνάμεις που επιχείρησαν να τους απωθήσουν.
🚨#ENFRENTAMIENTOS afuera del Estadio Banorte entre bloque negro y POLICÍAS. Así la situación TENSA en pleno partido Mundial 2026 Es #CDMX. pic.twitter.com/5UviPsDnfY— Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) June 11, 2026
Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μέλη του «μαύρου μπλοκ» ξεκίνησαν να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς κοντά στη θύρα 8.
🔴 Porros agreden a policías en una de las puertas del Estadio Azteca.— Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺 (@Hans2412) June 11, 2026
Policía resiste agresión de encapuchados violentos. pic.twitter.com/C3l9QFAKQE
Violencia en las inmediaciones del Estadio Azteca cuando el bloque antimundialista lanzaron piedras y botes durante una protesta a policías a caballo pic.twitter.com/cC2LewgDcn— David Ordaz (@david_ordaz) June 11, 2026
🚨 Una persona vestida de negro lanzó una botella de PET hacia elementos policiales que replegaban a manifestantes en el puente de Acoxpa, en las inmediaciones del Estadio Azteca.— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 11, 2026
Tras el incidente, elementos de seguridad intentaron alcanzarlo, pero la persona logró alejarse del… pic.twitter.com/gKumvzYJuV
🚨Thousands of Mexican protestors lashing out at Sheinbaum administration outside the Azteca Stadium as the World Cup kicks off, throwing cones and plant pots across the security perimeter and at police pic.twitter.com/XEEzh6baCu— Sophia Cai (@SophiaCai99) June 11, 2026
A unos 500 mts cerca del #EstadioAzteca comienza la confrontación de manifestantes con la policía #Video y #Reporte @cuenquita— CapitalCDMX (@CapitalMX_) June 11, 2026
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