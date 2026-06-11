Τέλος μιας εποχής στη Χίο: Πέθανε η τελευταία μόνιμη κάτοικος του «Μυστρά του Αιγαίου»

Η κυρά Σμαράγδα, όπως ήταν γνωστή, έζησε στον Ανάβατο, χωριό του πατέρα της, τα τελευταία 35 χρόνια επιστρέφοντας από τον Πειραιά όπου ζούσε ασκώντας με επιτυχία το επάγγελμα της διακοσμήτριας