Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ συνεχίζουν τα κοινά ταξίδια - Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στην Τοσκάνη
Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ συνεχίζουν τα κοινά ταξίδια - Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στην Τοσκάνη
Η νέα εμφάνισή τους ήρθε λίγο μετά τη συνάντηση με τον πατέρα της ηθοποιού, Λένι Κράβιτζ στη Νέα Υόρκη
Μία νέα κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται αυτή τη φορά στην Τοσκάνη.
Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός κάνουν κοινά ταξίδια, με την πρόσφατη απόδρασή τους στην Ιταλία να έρχεται λίγο μετά τη συνάντηση του ζευγαριού στη Νέα Υόρκη με τον πατέρα της Ζόι , Λένι Κράβιτζ.
Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, οι δύο τους εντοπίστηκαν να περπατούν σε δρόμο της πόλης, στην περιοχή Μόντε Αρτζεντάριο.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Πριν από λίγες ημέρες, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός εθεάθησαν ξανά μαζί, στη Ρώμη, λίγο μετά την κοινή εμφάνισή τους στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.
Η σχέση τους φαίνεται να εξελίσσεται, καθώς οι δύο καλλιτέχνες περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, τόσο σε ταξίδια όσο και σε κοινωνικές εξόδους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός κάνουν κοινά ταξίδια, με την πρόσφατη απόδρασή τους στην Ιταλία να έρχεται λίγο μετά τη συνάντηση του ζευγαριού στη Νέα Υόρκη με τον πατέρα της Ζόι , Λένι Κράβιτζ.
Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, οι δύο τους εντοπίστηκαν να περπατούν σε δρόμο της πόλης, στην περιοχή Μόντε Αρτζεντάριο.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Harry Styles and Zoe Kravitz step out on a romantic stroll as they enjoy loved-up break in Tuscany after singer was introduced to her rock legend dad Lenny https://t.co/3Qrlrw9D8v— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 17, 2025
Η σχέση τους φαίνεται να εξελίσσεται, καθώς οι δύο καλλιτέχνες περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, τόσο σε ταξίδια όσο και σε κοινωνικές εξόδους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα