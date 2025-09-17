Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ συνεχίζουν τα κοινά ταξίδια - Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στην Τοσκάνη
Η νέα εμφάνισή τους ήρθε λίγο μετά τη συνάντηση με τον πατέρα της ηθοποιού, Λένι Κράβιτζ στη Νέα Υόρκη

Μία νέα κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται αυτή τη φορά στην Τοσκάνη.

Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός κάνουν κοινά ταξίδια, με την πρόσφατη απόδρασή τους στην Ιταλία να έρχεται λίγο μετά τη συνάντηση του ζευγαριού στη Νέα Υόρκη με τον πατέρα της Ζόι , Λένι Κράβιτζ.

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, οι δύο τους εντοπίστηκαν να περπατούν σε δρόμο της πόλης, στην περιοχή Μόντε Αρτζεντάριο.

Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή τους

Πριν από λίγες ημέρες, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός εθεάθησαν ξανά μαζί, στη Ρώμη, λίγο μετά την κοινή εμφάνισή τους στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Η σχέση τους φαίνεται να εξελίσσεται, καθώς οι δύο καλλιτέχνες περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, τόσο σε ταξίδια όσο και σε κοινωνικές εξόδους.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

