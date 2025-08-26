Μετά την Ιταλία η Ζόι Κράβιτζ και ο Χάρι Στάιλς ταξίδεψαν στην Αγγλία - «Φουντώνουν» οι φήμες που τους θέλουν μαζί
Μετά την Ιταλία η Ζόι Κράβιτζ και ο Χάρι Στάιλς ταξίδεψαν στην Αγγλία - «Φουντώνουν» οι φήμες που τους θέλουν μαζί
Το φημολογούμενο ζευγάρι εμφανίστηκε να περπατά χέρι-χέρι στη Ρώμη την προηγούμενη εβδομάδα
Ερωτευμένος φαίνεται πως είναι και πάλι ο Χάρι Στάιλς. Ο 31χρονος τραγουδιστής και η Ζόι Κράβιτζ εντοπίστηκαν σε ρομαντικό ραντεβού στο Λονδίνο, όπου αντάλλαξαν τρυφερά φιλιά σε γνωστό μπιστρό του Σόχο, σύμφωνα με τη βρετανική Sun.
«Ήταν απομονωμένοι σε μια γωνιά και έδιναν φιλιά σαν έφηβοι», ανέφερε άτομο που τους είδε, τονίζοντας πως το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα δεμένο και δεν φαινόταν να ενοχλείται από τα αδιάκριτα βλέμματα. Η εμφάνιση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας της Ζόι Κράβιτζ, «Caught Stealing», στο Λέστερ Σκουέαρ. Οι δυο τους λέγεται ότι έφτασαν μαζί στο μπαρ, με την ίδια πηγή να επιμένει: «Ήταν σίγουρα ραντεβού, είναι ένα πανέμορφο ζευγάρι».
Δεν είναι όμως η μόνη κοινή τους έξοδος. Το ζευγάρι εντοπίστηκε και στους δρόμους της Ρώμης το περασμένο Σαββατοκύριακο. «Εκείνος περνά πολύ χρόνο στην ιταλική πρωτεύουσα, οπότε αποφάσισαν να συναντηθούν εκεί», αποκάλυψε δεύτερη πηγή. Παρότι οι ίδιοι αποφεύγουν τις ταμπέλες, φαίνεται πως περνούν αρκετό χρόνο μαζί και διασκεδάζουν ο ένας με την παρέα του άλλου.
Η Ζόι Κράβιτζ, που πρόσφατα βρέθηκε και στο Παρίσι για την προώθηση της ταινίας της, είχε προκαλέσει νωρίτερα φήμες για φλερτ με τον συμπρωταγωνιστή της, Όστιν Μπάτλερ. Παρά τις φωτογραφίες που τους έδειχναν ιδιαίτερα άνετους μαζί, άτομα από το περιβάλλον της ηθοποιού ξεκαθαρίζουν ότι οι δυο τους είναι «καλοί φίλοι», αν και άλλοι μιλούν για «χημεία» ανάμεσά τους.
Η προσωπική ζωή της Ζόι Κράβιτζ έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους τελευταίους μήνες, μετά τον χωρισμό της από τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, με τον οποίο ήταν τρία χρόνια μαζί. Στο μεταξύ, έχει συνδεθεί με τον Νόα Σεντινέο, ενώ ο Χάρι Στάιλς από την πλευρά του είχε σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ, την Κένταλ Τζένερ, την Ολίβια Γουάιλντ και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Harry Styles and Zoë Kravitz spotted kissing ‘like teenagers’ on London date night as romance rumors swirl: report https://t.co/FTsMJ7FJWn pic.twitter.com/IQq4tGWoQA— Page Six (@PageSix) August 25, 2025
